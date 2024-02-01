Как вернуться к тренировкам после перерыва без стресса: три совета помогут

Возвращаться к тренировкам после перерыва часто пугает. Лучшим вариантом является постепенность. Помните, что всё зависит от маленьких шагов.
Три совета помогут вам вернуться к занятиям в тренажерном зале.
Начните с тренировок на гибкость и подвижность. Это улучшит кровоток и кровообращение. Гибкость и подвижность снижают вероятность получения травм. Вы можете просто выбрать 10-15 растяжек продолжительностью до одной минуты, пишет shape.com.
Добавьте несколько простых кардиотренировок. Далее попробуйте включить лёгкие кардиореспираторные тренировки после пары занятий растяжкой или йогой. Если позволяет погода, быстрая 20-минутная прогулка на свежем воздухе поможет взбодрить ваш разум и снова привести в движение ваше тело. Если вы предпочитаете оставаться в помещении, беговая дорожка, эллиптический тренажер и велотренажер — отличные альтернативы.
Приступайте к силовым тренировкам. После первой недели занятий на гибкость и лёгких кардиотренировок начните включать силовые тренировки в свой распорядок дня.
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