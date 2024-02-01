Названа польза от прыжков на батуте

Прыжки на батутах положительно влияют на лимфатическую систему

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Батуты — популярное развлечение на задних дворах и в гимнастических клубах, где люди всех возрастов. В 2000 году на Олимпийских играх были введены соревнования на батуте, во время которых гимнастки взлетали на высоту более 26 футов, выполняя сложные хореографические движения. Эти батутисты — спортсмены высокого уровня, обладающие исключительным равновесием и контролем. Для других использование батута — это источник увлекательной физической активности, которой можно заниматься в фитнес-зале или дома.

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В чём польза от прыжков на батуте?

Перемещение лимфатической жидкости

Сокращение мышц перемещает лимфатическую жидкость по лимфатической системе, объясняют специалисты. Поэтому любые упражнения, вызывающие сокращение мышц, могут принести пользу лимфатической системе, включая восстановление.

Точно также потоотделение от физических упражнений и движения в целом способствует выведению токсинов через лимфатическую систему, говорит Карл Пейдж, доктор медицинских наук, соучредитель и исполнительный директор Центра медицинской трансформации в Луисвилле, штат Кентукки.

Сжигание калорий и ускорение обмена веществ

Когда вы подпрыгиваете на батуте, то сжигаете калории и ускоряете свой метаболизм за счёт увеличения частоты сердечных сокращений.

"Любое движение мобилизует жидкости организма и в конечном итоге приводит к потере веса, вот почему некоторые люди думают, что прыжки непосредственно вызывают мобилизацию лимфатической жидкости", — говорят специалисты на страницах журнала shape.com.

Снижение стресса и уровня холестерина

Кардио-упражнения, такие как прыжки на батуте, также оказывают огромное положительное влияние на психическое и физическое здоровье. Снижается уровень стресса, улучшается сон, уходит тревожность.

Любая форма кардио- и силовых упражнений поддерживает вашу лимфатическую систему и общее состояние здоровья — от бега до пауэрлифтинга. Батуты — это всего лишь один, хотя и чрезвычайно увлекательный, способ достижения этих целей.

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