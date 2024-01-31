Волочкова не смогла сдержать эмоций, говоря о лишении российских фигуристов золота ОИ-2022

Волочкова назвала ущербными людьми тех, кто хочет отнять у российских фигуристов золото за ОИ-2022

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская балерина Анастасия Волочкова остро отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отмене результатов фигуристки Камилы Валиевой в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

Фото: Инстаграм Шаляпина

В ходе интервью для газеты "Спорт-Экспресс", Волочкова выразила свое недовольство отбиранием медали у российских спортсменов, назвав чиновников, принявших такое решение, "ущербными".

"Отнять медаль — не завоевать ее. Те, кто это сделал — ущербные люди. Пошли они …, они не имеют права отнимать медали у спортсменов! Фигуристы это люди, которые занимаются самопожертвованием", — сказала Волочкова.

По её словам, фигуристы посвящают себя спорту и вкладывают огромные усилия, чтобы достичь таких результатов, и никакие чиновники не имеют права лишать их заслуженных наград. Балерина назвала решение ISU "абсолютным ничтожеством", добавив, что находящиеся там спортивные чиновники не имеют права занимать это место.

"Позорище этим людям, отнимающим медаль", — добавила Волочкова.

В результате этого решения, США заняли первое место, Япония стала второй, а Россия опустилась на третью строчку в командном зачете. Ранее, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года.