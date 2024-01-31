Тренер Юран рассказал о поступке в своей карьере, за которых ему до сих пор стыдно

Тренер Юран рассказал, как сломал сопернику две ноги за то, что получил от него плевок в лицо

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран рассказал о поступке, за который до сих пор испытывает стыд.

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Юран вспомнил в интервью клубной пресс-службе "Пари Нижний Новгород", что, будучи в молодёжной сборной, отправился на турнир в Италию, где сломал две ноги игроку из команды соперников.

Бывший футболист согласился, что тогда был слишком молод, однако признал, что ему до сих пор стыдно за то, что он тогда полностью потерял над собой контроль.

"Мы играли с Аргентиной, он плюнул мне в лицо, а я сзади исподтишка прыгнул и сломал ему две ноги. Этот поступок до сих пор иногда появляется в голове. Понятно, в силу молодости, мне тогда было около 16 лет. Не совладал с пакостью, которую сделал он, но не настолько нужно было вести себя", — сказал Юран.

Юран добавил, что в том, что касается тренерской работы, он является максималистом, потому что ни на минуту не может выключиться из происходящего с командой. Юран отметил, что в работе ему очень помогает опыт работы с большим количеством великих тренеров.

В турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024 "Пари Нижний Новгород" после 18 матчей располагается сейчас на девятой строке с 24 очками.