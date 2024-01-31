Новичок "Спартака" Угальде назвал своей мечтой оказаться в этой российской команде

Новый игрок "Спартака" Угальде признался, что мечтал попасть в "самую популярную команду России"

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Манфред Угальде, новичок в футбольном клубе "Спартак", поделился своими эмоциями по поводу перехода в эту команду и отметил, что это становится для него исполнением мечты.

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Футболист уверен, что "Спартак" является самым популярным клубом в России.

«Что для меня значит переход в «Спартак»? Многое, я знаю, что это самая популярная команда России. Если быть честным, оказаться в таком клубе – просто мечта", - сказал Угальде в интервью на YouTube-канале футбольного клуба.

Угальде добавил, что мечтает сделать достойный дебют за команду и забить гол перед болельщиками.

Переход Угальде в "Спартак" был завершен в начале недели и, по информации СМИ, обошелся клубу в 13 миллионов евро. Эта сумма сделала его одним из самых дорогих приобретений в истории "Спартака". Однако некоторые эксперты высказывают критику по поводу данного трансфера и считают, что клуб переплатил за игрока из "Твенте".