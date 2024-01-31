Частые ошибки при тренировке мышц икр: из-за них нет прогресса

Многие допускают эти ошибки при тренировке мышц икр

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мышцы икр трудно наращивать. Многие допускают ошибки при выполнении упражнений для этих мышц, пишет livestrong.com.

Фото: Own work by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Выполнение всех подъёмов икр в одной и той же позиции

Комбинируйте варианты подъёма икр, включая подъёмы с согнутыми коленями и выпрямленными ногами. Измените положение ног, чтобы воздействовать на обе головки икроножных мышц, советует доктор философии, CSCS, профессор и заведующий кафедрой физических упражнений Университета Южной Каролины Шон Арент.

2. Выполнение упражнений с большой скоростью

Многие люди планируют подъёмы икр на конец тренировки, поэтому они спешат покинуть спортзал. В результате не выполняют весь диапазон движений.

Контролируйте подъёмы икр. Делайте паузы внизу (когда ваша нога парит чуть выше земли) и в верхней части каждого повторения (и сжимайте!), чтобы вы работали с мышцами, а не с рефлексом растяжки.

3. Оставление упражнений с икрами напоследок

Если вы хотите, чтобы ваши икры росли, уделите внимание работе с ними.

Например, если сегодня выходной и вы собираетесь выполнить серию подтягиваний, включите серии подъёмов икр.

"Вы можете выполнять 45 секунд подъёмов икр сидя, 45 секунд подъёмов икр стоя. Затем вы возвращаетесь к своим подтягиваниям”, — говорит он.