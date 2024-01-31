Частые ошибки при тренировке мышц икр: из-за них нет прогресса

Мышцы икр трудно наращивать. Многие допускают ошибки при выполнении упражнений для этих мышц, пишет livestrong.com.
Комбинируйте варианты подъёма икр, включая подъёмы с согнутыми коленями и выпрямленными ногами. Измените положение ног, чтобы воздействовать на обе головки икроножных мышц, советует доктор философии, CSCS, профессор и заведующий кафедрой физических упражнений Университета Южной Каролины Шон Арент.
Многие люди планируют подъёмы икр на конец тренировки, поэтому они спешат покинуть спортзал. В результате не выполняют весь диапазон движений.
Контролируйте подъёмы икр. Делайте паузы внизу (когда ваша нога парит чуть выше земли) и в верхней части каждого повторения (и сжимайте!), чтобы вы работали с мышцами, а не с рефлексом растяжки.
Если вы хотите, чтобы ваши икры росли, уделите внимание работе с ними.
Например, если сегодня выходной и вы собираетесь выполнить серию подтягиваний, включите серии подъёмов икр.
"Вы можете выполнять 45 секунд подъёмов икр сидя, 45 секунд подъёмов икр стоя. Затем вы возвращаетесь к своим подтягиваниям”, — говорит он.
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