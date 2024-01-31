Четыре способа использования скамьи для приседаний: укрепите сразу несколько групп мышц

Скамья для приседаний может быть использована как тренажёр для укрепления нескольких групп мышц. Подборку упражнений представил сайт livestrong.com.
1. Откажитесь от приседаний
Поставьте ступни на подушечки наклонной скамьи. Лягте ровно на скамью, руки по бокам. Контролируя себя, поднимите плечи и спину со скамьи. Сядьте так, чтобы макушка вашей головы была направлена к потолку. Если это кажется слишком сложным, приседайте как можно выше или выполняйте это упражнение на ровной поверхности.
2. Подъём ног
Лягте ровно на скамью так, чтобы голова находилась в самой высокой точке наклона. Возьмитесь за держатель или подставки для ног (разные скамейки имеют разную конструкцию). Держа колени прямыми и сведёнными вместе, поднимайте ноги до тех пор, пока ступни не будут направлены к потолку. Медленно меняйте направление движения, контролируя его.
Вы должны держать позвоночник вплотную к скамейке все время, пока выполняете это движение. Если почувствуете, что спина выгибается в середине движения, поднимайте ноги как можно выше, сохраняя спину опорной.
3. Русский твист
Поставьте ступни на подушечки наклонной скамьи. Лягте ровно на скамью, руки за голову, локти разведены в стороны. Контролируя себя, поднимите плечи и спину со скамьи. Сядьте прямо и поверните туловище вправо, подтягивая левый локоть к правому колену. Выполните движение в обратном направлении и вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение, но повернитесь влево, подтягивая правый локоть к левому колену.
4. Отжимания с наклоном
Встаньте рядом со скамьёй для приседаний, поставив ноги примерно на ширине бёдер. Наклонитесь вперёд и положите руки на верхнюю часть скамьи. Удерживая бёдра на одной линии с головой и пятками, согните руки в локтях и опускайте туловище, пока грудь не окажется чуть выше скамьи. Надавите на ладони и выполните обратное движение, чтобы вернуться в исходное положение.
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