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Три упражнения позволят получить широкую спину: их раскрыл звезда бодибилдинга Арнольд Шварценеггер

Три упражнения для спины от звезды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера

1:28
Спорт

Опубликованы лучшие упражнения для спины по версии звезды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера. Их подборкой поделился Дзен-канал "Железный спорт".

Три упражнения для спины от звезды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера
Фото: flickr.com by Steve Jurvetson from Menlo Park, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подтягивания широким хватом

Они призваны активизировать верхнюю часть спины и внешнюю часть широчайших мышц. Исследования свидетельствуют, что узкий хват может эффективнее стимулировать широчайшие мышцы за счёт расширения диапазона движений. Тем не менее Шварценеггер предпочитал широкий хват при подтягиваниях грудью к перекладине или за голову, стремясь максимально поднять корпус и дотронуться до перекладины задней частью шеи.

Тяга Т-образного грифа

По мнению актёра, упражнение является ключевым для тренировки спины. Многие великие бодибилдеры использовали это упражнение для развития спин. Идеальное выполнение требует тяжёлых и интенсивных тренировок.

Подтягивания с V-образной рукояткой

Упражнения предоставляют возможность выполнять узкие и нейтральные хваты. Современные устройства позволяют разнообразить тренировку, но в эпоху "Золотой эры" использовали V-образную рукоятку от блока с блоками.

Хотя Шварценеггер акцентировал внимание на подтягиваниях и тяге Т-грифа, он также включал в свою программу разнообразные упражнения для тренировки спины: тяга гантели и штанги в наклоне, тяга верхнего блока широким хватом, гребной тренажер, пуловеры и др.

Арнольд Шварценеггер
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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