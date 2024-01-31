Три упражнения позволят получить широкую спину: их раскрыл звезда бодибилдинга Арнольд Шварценеггер

Опубликованы лучшие упражнения для спины по версии звезды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера. Их подборкой поделился Дзен-канал "Железный спорт".
Подтягивания широким хватом
Они призваны активизировать верхнюю часть спины и внешнюю часть широчайших мышц. Исследования свидетельствуют, что узкий хват может эффективнее стимулировать широчайшие мышцы за счёт расширения диапазона движений. Тем не менее Шварценеггер предпочитал широкий хват при подтягиваниях грудью к перекладине или за голову, стремясь максимально поднять корпус и дотронуться до перекладины задней частью шеи.
Тяга Т-образного грифа
По мнению актёра, упражнение является ключевым для тренировки спины. Многие великие бодибилдеры использовали это упражнение для развития спин. Идеальное выполнение требует тяжёлых и интенсивных тренировок.
Подтягивания с V-образной рукояткой
Упражнения предоставляют возможность выполнять узкие и нейтральные хваты. Современные устройства позволяют разнообразить тренировку, но в эпоху "Золотой эры" использовали V-образную рукоятку от блока с блоками.
Хотя Шварценеггер акцентировал внимание на подтягиваниях и тяге Т-грифа, он также включал в свою программу разнообразные упражнения для тренировки спины: тяга гантели и штанги в наклоне, тяга верхнего блока широким хватом, гребной тренажер, пуловеры и др.
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