Тренер упавшей фигуристки Симоновой рассказала о прогнозах врачей по поводу её ученицы

Тренер травмированной фигуристки Симоновой считает, что её воспитаннице очень повезло

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хореограф и тренер упавшей на лёд фигуристки Марии Симоновой Бетина Попова рассказала о том, как себя чувствует её ученица и какие прогнозы дают врачи относительно состояния её здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Попова заверила, что 14-летняя Симонова отлично себя чувствует после выписки. По мнению наблюдающих спортсменку врачей, с ней всё в порядке.

"Она еще в субботу вернулась домой — все хорошо, все замечательно, настроение шикарное. Врачи максимально позитивны в прогнозах. В целом, повезло. Падение выглядело очень страшно, но по итогу отделались самым мягким, что могло быть", — рассказала Попова, которую цитирует Газета.Ru.

Юная фигуристка Симонова, которая выступала в паре с Мартином Бреславским, столкнулась с трудностями на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). После падения с высокой поддержки спортсменка смогла подняться и продолжить программу, но позже была госпитализирована с частичной потерей памяти.

СМИ сообщали о состоянии спортсменки и ее госпитализации в одну из больниц Москвы.

В сезоне 2023/24 Симонова и Бреславский достигли второго места на Кубке Москвы, с довольно солидным отрывом отставая от победителей Варвары Медведевой и Павла Астахова. Пара также заняла четвёртое место на чемпионате Москвы в 2023 году, в то время как в предыдущем сезоне им удалось выиграть бронзовые медали.