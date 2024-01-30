Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина потеряла большинство немецких танков Leopard 2
И тут, и там показывают: как матча захватила индустрию красоты и в чем ее польза в косметике
Вкуснейший английский бисквит
Львовская область первой на Украине отчиталась о полной "декоммунизации"
Медведев: мир с Японией возможен только при признании Курил территорией РФ
Time: Зеленский превратился в непредсказуемого джокера
Три причины, почему нельзя долго крутить стартер при запуске мотора в мороз
Диетолог Семакова отметила, что мед помогает при похудении
Глава ЦРУ предупредил, что 2024 год станет "испытанием на выносливость"
Тренер упавшей фигуристки Симоновой рассказала о прогнозах врачей по поводу её ученицы

Тренер травмированной фигуристки Симоновой считает, что её воспитаннице очень повезло

1:32
Спорт

Хореограф и тренер упавшей на лёд фигуристки Марии Симоновой Бетина Попова рассказала о том, как себя чувствует её ученица и какие прогнозы дают врачи относительно состояния её здоровья.

Тренер травмированной фигуристки Симоновой считает, что её воспитаннице очень повезло
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Попова заверила, что 14-летняя Симонова отлично себя чувствует после выписки. По мнению наблюдающих спортсменку врачей, с ней всё в порядке.

"Она еще в субботу вернулась домой — все хорошо, все замечательно, настроение шикарное. Врачи максимально позитивны в прогнозах. В целом, повезло. Падение выглядело очень страшно, но по итогу отделались самым мягким, что могло быть", — рассказала Попова, которую цитирует Газета.Ru.

Юная фигуристка Симонова, которая выступала в паре с Мартином Бреславским, столкнулась с трудностями на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). После падения с высокой поддержки спортсменка смогла подняться и продолжить программу, но позже была госпитализирована с частичной потерей памяти.

СМИ сообщали о состоянии спортсменки и ее госпитализации в одну из больниц Москвы.

В сезоне 2023/24 Симонова и Бреславский достигли второго места на Кубке Москвы, с довольно солидным отрывом отставая от победителей Варвары Медведевой и Павла Астахова. Пара также заняла четвёртое место на чемпионате Москвы в 2023 году, в то время как в предыдущем сезоне им удалось выиграть бронзовые медали.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Польский генерал признал, что Киеву доверять нельзя: "Разворуют всё" Дмитрий Плотников Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Последние материалы
И тут, и там показывают: как матча захватила индустрию красоты и в чем ее польза в косметике
Вкуснейший английский бисквит
Львовская область первой на Украине отчиталась о полной "декоммунизации"
Медведев: мир с Японией возможен только при признании Курил территорией РФ
Time: Зеленский превратился в непредсказуемого джокера
Три причины, почему нельзя долго крутить стартер при запуске мотора в мороз
Диетолог Семакова отметила, что мед помогает при похудении
Тренер травмированной фигуристки Симоновой считает, что её воспитаннице очень повезло
Глава ЦРУ предупредил, что 2024 год станет "испытанием на выносливость"
Репортера немецкого ZDF Корпера восхитили темпы восстановления Мариуполя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников