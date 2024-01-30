Попробуйте каждый день делать растяжку: удивитесь результатат

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Названа польза ежедневной растяжки

1:46
Спорт

Ежедневная растяжка — самая полезная привычка, которой стоит уделить время. Какие преимущества она даёт?

Названа польза ежедневной растяжки
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Улучшите баланс

Вы когда-нибудь случайно наступали на что-нибудь и чуть не падали? Будь то собачья кость или спрятанный корень дерева, у всех нас был опыт, когда наши ступни соприкасались с чем-то неожиданным. Благодаря улучшению баланса, которое получите во время растяжки, вы не упадёте.

Улучшите диапазон своих движений

Растяжка даёт вам больший диапазон движений — а это то, что вам нужно в течение всего дня. Например, это актуально, когда нужно дотянуться до предмета на верхней полке.

Будете лучше спать

Растяжка помогает легче засыпать. Помимо того, что она помогает вам расслабиться, растяжка может облегчить некоторые проблемы, которые, как правило, не дают нам спать по ночам. Избавьтесь от судорог в ногах: если вы склонны к ним, несколько недель растяжки могут уменьшить их тяжесть и частоту, согласно исследованиям.

Вы укрепите своё здоровье в целом

Благодаря улучшению кровообращения растяжка может способствовать улучшению состояния кровеносных сосудов по всему телу, помогая снизить риск сердечных заболеваний. Гарвардский и Онкологический институт Даны Фарбер обнаружил, что 10 минут растяжки в день уменьшают рост опухоли молочной железы на 52%.

Вы будете чувствовать себя потрясающе

Растяжка может органично войти в вашу оздоровительную программу.

"Даже если вы годами не занимались физической активностью ни минуты, вы можете с лёгкостью начать процедуру растяжки и использовать её для достижения некоторых из ваших самых важных целей в области здоровья”, — пишет prevention.com.

МЯГКАЯ РАСТЯЖКА НА ВСЕ ТЕЛО. ежедневная разминка за 10 минут.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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