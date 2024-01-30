Пять асан для повышения подвижности позвоночника

Пять асан помогут развить плечевой пояс и убрать напряжение

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Пять поз для развития плечевого пояса позволят убрать напряжение в плечах и грудной клетке. Уйдут боли в шее, области воротника и верхней части спины. Приведенные ниже асаны помогут уменьшить напряжение и ощущение стеснённости в мышцах, улучшат функционирование внутренних органов и повысят подвижность позвоночного столба, пишет Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker".

Фото: flickr. com by Robert Bejil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Поза орла

Эта асана способствует увеличению подвижности плечевых суставов и улучшает кровообращение в верхней и нижней части тела. Поза орла сидя также обеспечивает эффективное разогревание всего тела перед предстоящими упражнениями, повышая общую продуктивность тренировки. Как упростить: на первых этапах можно не скрещивать ноги, а просто принять позу неглубокого полуприседа.

Поза печати йоги стоя

Эта асана из йоги для плечевого пояса помогает раскрыть грудную клетку и выпрямить плечи. Она также укрепляет мускулатуру между позвоночником и лопатками, поддерживая красивую осанку. Дополнительные преимущества позы печати йоги включают релаксацию, балансирование работы сердечно-сосудистой системы и улучшение кровоснабжения мозга.

Как упростить: для начала упражнение можно выполнять без наклона, просто с руками, соединенными за спиной.

Поза коровьей головы

Этот элемент йоги для плеч открывает грудную клетку, выравнивает спину и устраняет сутулость. В ходе выполнения улучшается лимфатический и кровеносный поток в области органов малого таза, способствуя их общему здоровью и нормализации функций.

Как упростить: не торопитесь скрещивать ноги сразу; сосредоточьтесь на правильном положении рук, плеч и спины. Если не удается перекрестить руки за спиной, постарайтесь приблизить пальцы максимально друг к другу.

Поза собаки мордой вниз

Классическая асана йоги для плечевого пояса помогает растянуть спину и выпрямить плечи. Это упражнение устраняет напряжение в плечевом поясе, улучшает кровоснабжение мозга, растягивает заднюю поверхность бедра и подколенные сухожилия. Также оно способствует вытягиванию позвоночника, снимая избыточную нагрузку с межпозвоночных дисков.

Как упростить: на первых этапах можно слегка согнуть ноги. Главное — поддерживать правильное положение спины, постепенно выпрямляя ноги.

Поза щенка

Эта асана йоги для плеч имеет свойства, аналогичные позе собаки мордой вниз. Она рекомендуется для тех, кто страдает бессонницей и частыми стрессами. Это упражнение может восстановить ощущение умиротворения и спокойствия, поэтому его можно практиковать перед сном.

Как упростить: новичкам можно подложить одеяло под грудь и колени.

Задерживайтесь в каждой позе на 6-7 дыхательных циклов, можно повторить упражнения 2 раза. Первую и третью асану не забывайте выполнять поочередно на обе стороны.

АСАНА №15. ГОМУКХАСАНА (ПОЗА КОРОВЬЕЙ ГОЛОВЫ). Йога асаны