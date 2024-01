Не считал калории: Арнольд Шварценеггер раскрыл, как готовился к съёмкам в кино

Арнольд Шварценеггер никогда не стеснялся делясь своим опытом, знаниями и опытом с фанатами о том, как питаться и тренироваться, чтобы поддерживать здоровое тело в любом возрасте. Недавно он ответил на вопросы о своём подходе к набору или потере веса для своих ролей в кино, учитывая его отвращение к отслеживанию содержания макроэлементов, передаёт menshealth.com.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic