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Не считал калории: Арнольд Шварценеггер раскрыл, как готовился к съёмкам в кино

Актёр Арнольд Шварценеггер рассказал, как готовился физически к ролям в кино

1:30
Спорт

Арнольд Шварценеггер никогда не стеснялся делясь своим опытом, знаниями и опытом с фанатами о том, как питаться и тренироваться, чтобы поддерживать здоровое тело в любом возрасте. Недавно он ответил на вопросы о своём подходе к набору или потере веса для своих ролей в кино, учитывая его отвращение к отслеживанию содержания макроэлементов, передаёт menshealth.com.

Актёр Арнольд Шварценеггер рассказал, как готовился физически к ролям в кино
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шварценеггер ранее заявлял, что он склонен избегать подсчёта калорий, и он рассказал, что часто "понятия не имеет", какова была его дневная норма калорийности, и просто говорит о том, как он себя чувствует и о чем свидетельствуют физические результаты.

"Я действительно никогда ничего не знал и просто крутил ручку", — говорит актёр.

Шварценеггера спросили о его подходе к сокращению во время занятий бодибилдингом и о том, что он делал помимо корректировки своего рациона.

"Всего лишь двухмильная пробежка по песку после утренней тренировки.  За три месяца до соревнований я набирал вес, стараясь оставаться стройным. В межсезонье я был легче, чем в сезон, в отличие от современных бодибилдеров",- признался актёр.

Диета Шварценеггера значительно изменилась по сравнению с тем, что он называет своими днями "утилизации мусора", с большим упором на зелень и овощи. Он также стал сторонником образа жизни без мяса. Он считает, что можно получать достаточно белка для наращивания мышечной массы из альтернативных источников.

РАЦИОН ПИТАНИЯ И ТРЕНИРОВКИ АРНОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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