Три важных правила в тренажёрном зале: о них напомнил легенда бодибилдинга Шварценеггер

Легенда бодибилдинга и звезда бесчисленных классических боевиков Арнольд Шварценеггер призывает придерживаться этикета при тренировках. В новом ироничном видеоролике, сделанном в Gold's Gym на Венис-Бич и опубликованном в Instagram*, актёр рассказывает о правильном протоколе занятий в общественных местах.
Первое правило — "Не присваивай оборудование"
Не следует совершать телефонные звонки, пользоваться социальными сетями и делать всё, что вы хотите, сидя за тренажером. Если нужно воспользоваться телефоном, отойдите от оборудования.
Второе правило — "Убери свои веса"
Оставлять свои гантели без дела, когда вы перестали ими пользоваться, — очень дурной тон. Это очень важно, потому что кто-то другой будет стоять в стойке с весом 5 фунтов, 10 фунтов, и вдруг ему не хватает 10-фунтовых гирь, объясняет актёр.
"Так что верните это на место, гантели, штангу и всё остальное, чтобы это действительно был спортзал, которым мог пользоваться каждый", — советует Шварценеггер.
Третье правило — "Делись"
Шварценеггер советует помнить о других посетителях тренажёрного зала, которые, возможно, захотят позаниматься с вами на оборудовании, которое вы используете. Попробуйте чередовать сеты с ними, и кто знает: возможно, в конечном итоге у вас появится новый приятель по тренировкам.
"Будьте добры друг к другу, будьте любезны, будьте любезны, потому что это сообщество", — говорит он.
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