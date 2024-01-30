Три важных правила в тренажёрном зале: о них напомнил легенда бодибилдинга Шварценеггер

Бывшая легенда бодибилдинга Шварценеггер напомнил о важности этикета в тренажёрном зале

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Легенда бодибилдинга и звезда бесчисленных классических боевиков Арнольд Шварценеггер призывает придерживаться этикета при тренировках. В новом ироничном видеоролике, сделанном в Gold's Gym на Венис-Бич и опубликованном в Instagram*, актёр рассказывает о правильном протоколе занятий в общественных местах.

Фото: flickr.com by Nate Mandos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первое правило — "Не присваивай оборудование"

Не следует совершать телефонные звонки, пользоваться социальными сетями и делать всё, что вы хотите, сидя за тренажером. Если нужно воспользоваться телефоном, отойдите от оборудования.

Второе правило — "Убери свои веса"

Оставлять свои гантели без дела, когда вы перестали ими пользоваться, — очень дурной тон. Это очень важно, потому что кто-то другой будет стоять в стойке с весом 5 фунтов, 10 фунтов, и вдруг ему не хватает 10-фунтовых гирь, объясняет актёр.

"Так что верните это на место, гантели, штангу и всё остальное, чтобы это действительно был спортзал, которым мог пользоваться каждый", — советует Шварценеггер.

Третье правило — "Делись"

Шварценеггер советует помнить о других посетителях тренажёрного зала, которые, возможно, захотят позаниматься с вами на оборудовании, которое вы используете. Попробуйте чередовать сеты с ними, и кто знает: возможно, в конечном итоге у вас появится новый приятель по тренировкам.

"Будьте добры друг к другу, будьте любезны, будьте любезны, потому что это сообщество", — говорит он.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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