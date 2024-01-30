Попробуйте простое упражнение "Крокодил" для проработки верхней части тела

Упражнение "Крокодил" укрепляет мышцы спины и верхней части тела. Специалисты находят его очень эффективным, так как оно задействует все основные мышцы тела. Оно также улучшает гибкость бёдер и одновременно является кардиотренировкой с низкой нагрузкой, пишет livestrong.com.
Как правильно выполнять упражнение:
1. Начните с положения на высокой планки, ноги на ширине бёдер, руки прямо под плечами.
2. Вытяните левую руку вперед, одновременно подтягивая правое колено к правому локтю. Выполняя это, наклонитесь к земле в отжимании, зависнув на дюйм или два над полом.
3. Надавите на ладони и оттолкнитесь от пола. Повторите с противоположной стороны.
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