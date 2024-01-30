Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям в России придется заливать отечественное моторное масло
Шеф-повар предложил рецепт фриттаты на завтрак
Тренер Гончаренко о дисквалификации Валиевой: два года — это не огромный срок
Доход Путина за шесть лет превысил 67 миллионов рублей
Режиссер Михалков заявил, что Пугачёва не вернет свой статус в России
"За рулем" назвал четыре вещи, которые точно вытащат авто из снега
Синоптик Шувалов спрогнозировал превышение температуры воздуха в первой декаде февраля в Москве
Орбан признал Трампа лидером, способным остановить конфликт на Украине
Ученые обнаружили причину странного поведения обезьян
Попробуйте прыжки со скакалкой: польза будет колоссальная

Как правильно прыгать со скакалкой

3:12
Спорт

Прыжки со скакалкой — это не только увлекательный способ разминки, но и занятие, уходящее корнями в историю. Считается, что скакалка берёт свое начало в древнем Китае, согласно Международной федерации прыжков со скакалкой (IRSF). Игра под названием "сто прыжков со скакалкой" была любимой во время празднования китайского Нового года.

Как правильно прыгать со скакалкой
Фото: Own work by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Упражнения со скакалкой помогают привести в тонус лодыжки, колени и бёдра. Также это отличный способ поработать над координацией, сердечно-сосудистой системой и упругостью мышц и костей.

Как правильно прыгать со скакалкой:

1. Встаньте, поставив ноги вместе, держа по одному концу скакалки в каждой руке за спиной.

2. Держа локти близко к бокам, раскачайте скакалку запястьями над головой и позвольте ей упасть к вашим ногам.

3. Подпрыгните обеими ногами, прежде чем предмет коснётся ваших ступней, и повторите упражнение.

Если вы раньше не прыгали со скакалкой, то специалисты рекомендуют начинать с малого. Начните с 5-10 минут прыжков с интервалами — 30 секунд прыжков и 1 минута отдыха. Делайте это один или два раза в неделю, чтобы увидеть, как ваше тело реагирует на прыжки.

Еще способ определить, подходит ли вам длина скакалки для прыжков, — встать посередине предмета так, чтобы левая и правая стороны были одинаковой длины, и осторожно подтянуть скакалку к подмышкам. Если ручки скакалки доходят до середины груди или подмышечной впадины, длина подходит именно вам.

Если скакалка резко короче и достигает только нижней части туловища или слишком длинная и достаёт до головы, предмет не подходит.

Ваш уровень физической подготовки, координация и то, как долго вы занимаетесь прыжками со скакалкой, являются основными факторами, влияющими на то, сколько времени это может занять. Тип используемой вами скакалки также может иметь значение — проволочная или пластиковая скакалка потребует меньше усилий для перемещения по вашему телу, чем утяжелённая скакалка.

Есть несколько правил, которых советует придерживаться физиотерапевт Сара Циммер, PT, DPT, совладелица Boulder Sports Physiotherapy. во время прыжков со скакалкой:

1. Держите спину прямой, но не напряжённой.

2. Задействуйте мышцы пресса для устойчивости во время прыжка и приземления.

3. Сохраняйте небольшой изгиб в коленях и при приземлении. Стремитесь приземлиться мягко, используя мышцы ног и туловище, чтобы компенсировать удар.

4. Прыгайте от подушечек стоп, а не от середины или пяток.

5. При захвате используйте запястья, а не всю руку, чтобы вращать скакалку над телом и под ним.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом или сертифицированным инструктором по фитнесу, если вы не уверены в своей форме для прыжков со скакалкой.

Специалисты рекомендуют сначала размяться, прежде чем начинать прыгать со скакалкой. Убедитесь, что ваши ступни, икры и плечи задействованы с помощью лёгких кардиотренировок (силовая ходьба и растяжка).

Прыжки на скакалке - Прыгать как чемпион и делать трюки на скакалке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Польский генерал признал, что Киеву доверять нельзя: "Разворуют всё" Дмитрий Плотников Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Последние материалы
Лондон потребовал юридической безупречности конфискации активов РФ
От холода до комфорта: почему кошки прячут нос во сне и как создать безопасное и уютное место для отдыха
Юрист Айвар допустила, что группу "Би-2" могут депортировать в Россию
7 интересных фактов про ботокс
Президент Сербии не стал скрывать получение комплекса РЭБ "Репеллент" из РФ и поставки ЗРК FK-3 из Китая
Ольга Бузова поделилась фото с отдыха без макияжа
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Запад создает в России новый пул агентов влияния
Ученые США назвали предельный срок жизни человека: 120-150 лет
Как правильно прыгать со скакалкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников