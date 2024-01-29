Овечкин и Кузьменко попали в число пяти самых медленных хоккеистов сезона НХЛ

Александр Овечкин и Андрей Кузьменко попали в ТОП-5 самых медленных хоккеистов сезона НХЛ

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Два российских нападающих Александр Овечкин и Андрей Кузьменко оказались среди самых медленных хоккеистов в текущем сезоне НХЛ. Об этом пишет JFreshHockey.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно расширенной статистике лиги, которая учитывала количество ускорений до скорости выше 32 км/ч в среднем за 60 минут игры, Овечкин и Кузьменко разделили третье место. У них показатель составил 0,5 раз ускорений до 32 км/ч за 60 минут.

Наиболее медленным хоккеистом сезона оказался Кори Перри из "Эдмонтона", который не разогнался до этой скорости ни разу за сезон. Кузьменко из "Ванкувера" занял второе место, совершая в среднем 0,3 ускорения до 32 км/ч за 60 минут игры. Третье место с результатом 0,5 разделили трое нападающих: Джефф Скиннер, Александр Овечкин и Патрик Марун.

Недавно Овечкин отличился голом в матче против "Даллас Старз", ставшим его 831-ым голом в карьере в NHL.