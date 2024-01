Овечкин и Кузьменко попали в число пяти самых медленных хоккеистов сезона НХЛ

Your browser does not support the audio element.

Два российских нападающих Александр Овечкин и Андрей Кузьменко оказались среди самых медленных хоккеистов в текущем сезоне НХЛ. Об этом пишет JFreshHockey.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International