В ожидании решения CAS: что может произойти с Камилой Валиевой

Варианты от CAS: чем закончится разбирательство по делу Валиевой

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны планирует огласить решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в понедельник. Рассматриваются три основных варианта развития событий: благоприятный, пограничный и плохой. Об этом сообщают Известия.

Благоприятный сценарий

В случае оправдания или минимального наказания (например, выговора), Камила Валиева может сохранить свои олимпийские медали.

CAS может подтвердить вердикт Российской агентства по допинг-контролю (РУСАДА) об отсутствии личной вины Валиевой.

Спортсменке может быть назначено символическое наказание, не затрагивающее ее участие в Олимпиаде.

Пограничный сценарий

CAS может принять балансирующее решение, например, два года дисквалификации, но с момента взятия пробы.

Олимпийские медали российской команды могут быть отобраны, чтобы избежать скандала с американцами, претендующими на золото.

Плохой сценарий

Максимальные четыре года дисквалификации или два года, но с момента вынесения вердикта.

Олимпийские медали будут отобраны у российской команды.

Олимпийские медали будут отобраны у российской команды. Возможно, CAS инициирует расследование деятельности врачей и тренеров штаба.

Несмотря на различные варианты, прогнозирование решения CAS остается сложной задачей, учитывая геополитическую ситуацию и возможное влияние западного давления на Международный олимпийский комитет (МОК).