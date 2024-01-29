В ожидании решения CAS: что может произойти с Камилой Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны планирует огласить решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в понедельник. Рассматриваются три основных варианта развития событий: благоприятный, пограничный и плохой. Об этом сообщают Известия.
Благоприятный сценарий
В случае оправдания или минимального наказания (например, выговора), Камила Валиева может сохранить свои олимпийские медали.
CAS может подтвердить вердикт Российской агентства по допинг-контролю (РУСАДА) об отсутствии личной вины Валиевой.
Спортсменке может быть назначено символическое наказание, не затрагивающее ее участие в Олимпиаде.
Пограничный сценарий
CAS может принять балансирующее решение, например, два года дисквалификации, но с момента взятия пробы.
Олимпийские медали российской команды могут быть отобраны, чтобы избежать скандала с американцами, претендующими на золото.
Плохой сценарий
Максимальные четыре года дисквалификации или два года, но с момента вынесения вердикта. Олимпийские медали будут отобраны у российской команды.
Возможно, CAS инициирует расследование деятельности врачей и тренеров штаба.
Несмотря на различные варианты, прогнозирование решения CAS остается сложной задачей, учитывая геополитическую ситуацию и возможное влияние западного давления на Международный олимпийский комитет (МОК).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ