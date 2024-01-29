Получите упругие и подтянутые ягодицы: пять простых упражнений

Тренировка для получения подтянутых и упругих ягодиц

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Многие женщины мечтают о подтянутых и упругих ягодицах, и это достижимо даже в домашних условиях при регулярных тренировках. Предлагаем вам пять упражнений, которые помогут улучшить тонус мышц и избавиться от целлюлита.

Фото: Openverse by sufw is licensed under CC BY-SA 2.0

Мах согнутой ноги на четвереньках. Основное внимание уделяйте правильной осанке, избегайте прогиба спины. Поднимайте ногу до уровня, когда линия бёдра становится прямой. Напрягайте ягодицы в верхней точке. Сделайте 10-12 раз на каждую сторону в 2-3 подхода.

Мах прямой ноги стоя на четвереньках. Сохраняйте естественный прогиб спины, поднимая ногу выше линии корпуса. Держите ногу выпрямленной и работайте в среднем темпе. Выполняйте по 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подхода.

"Пожарный гидрант". Отводите ногу, согнутую в колене под углом 90 градусов. Поднимайте ногу, избегая рывков и полагаясь на силу ягодичной мышцы. Выполняйте по 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подхода.

Мостик с поднятой ногой. Используйте две ноги для опоры, если это удобно. Упражнение эффективно прорабатывает ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Выполняйте по 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подхода.

Подъём ноги, лёжа на животе. Поднимайте ноги, поддерживая максимальное напряжение в ягодицах.

Избегайте резких движений, работайте медленно и сосредоточенно. Выполняйте по 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подхода.

Обратите внимание, что перед началом тренировок рекомендуется провести тщательную разминку тазобедренных суставов для улучшения результативности тренировок и снижения риска травмирования.

Мостик с поднятой ногой