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От дряблости рук помогут эти упражнения с гантелями

Избавьтесь от дряблости рук с помощью этих упражнений

2:38
Спорт

Зачастую у женщин зоны рук и подмышек сопровождаются дряблостью и обвислостью. Пять упражнений с гантелями позволят избавиться от проблемы. Кроме того, эти упражнения способствуют улучшению осанки и укреплению суставов верхних конечностей. Упражнения опубликовал Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker".

Избавьтесь от дряблости рук с помощью этих упражнений
Фото: Own work by SAgbley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Рекомендуемые веса для гантелей: 0,5 кг (для начинающих), 1-1,5 кг (для людей со средним уровнем подготовки), 2 кг (для опытных). Если нет гантелей, подойдут и бутылки, наполненные водой.

Для более продвинутых возможно повторить тренировку в 2 круга. Рекомендуется проводить упражнения пару раза в неделю.

Сведение согнутых рук. Поднимите гантели над головой, согните руки так, чтобы предплечья были перпендикулярны полу. Выпрямите спину, опустите плечи и на вдохе сведите предплечья перед собой, затем вернитесь в исходное положение. Это упражнение эффективно для подтягивания зоны декольте и подмышек. Сделайте 10-12 раз.

Жим гантелей обратным хватом. Стоя прямо, вытяните руки перед собой, ладони повернуты вверх. На вдохе подтяните гантели к себе, локти расположите по бокам корпуса немного ниже уровня груди. На выдохе верните руки в исходное положение. Выполните 10-12 раз.

Разводка гантелей из-за спины. Расставьте ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса. Отведите руки за спину, на выдохе поднимите их вверх через стороны. Это упражнение отлично подтягивает зону декольте и устраняет дряблость рук. Сделайте 10-12 повторений.

Горизонтальное разведение рук. Вытяните руки перед собой, сомкните гантели боковыми сторонами. Разведите руки в стороны, поддерживая параллельность полу. Это упражнение помогает подтянуть мышцы груди, улучшить гибкость плечевых суставов и избавиться от жира в подмышечной области. Выполните 10-12 повторений.

Подъём гантелей перед собой с разворотом. Удерживайте гантели параллельным хватом. Сделайте выдох и поднимите предметы перед собой до параллельного полу положения. Поверните кисти, затем верните гантели в исходную позицию. Это упражнение эффективно борется с дряблостью зоны декольте и укрепляет руки, предотвращая травмы плечевых суставов. Сделайте 10-12 повторений.

Махи гантелей перед собой. Техника выполнения
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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