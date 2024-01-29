Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом

Многие женщины недовольны жировыми складками на животе. Существуют эффективные упражнения, которые помогут справиться с этой проблемой.
Находясь на четвереньках, быстро подтягивайте колени к локтям поочередно, сделайте 30 раз для каждой ноги.
Повторите упражнение, подтягивая колени к противоположным локтям с расставленными шире руками. Выполните 30 раз для каждой стороны.
Поднимите корпус и поочередно поднимай ногу как можно выше, не опуская вторую полностью на пол. Выполняй упражнение в течение 60 секунд.
Лягте на спину и поднимите ноги максимально высоко. Повторите 30-40 раз.
Встаньте в планку, выполняя повороты тела и вытягивая руку. Замрите в таком положении на пять минут, затем повторите упражнение. Сделайте 15-20 повторений для каждой стороны.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.