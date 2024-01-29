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Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом

Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе

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Спорт

Многие женщины недовольны жировыми складками на животе. Существуют эффективные упражнения, которые помогут справиться с этой проблемой.

Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Фото: unsplash.com by Ryan Moreno ryanmoreno is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Находясь на четвереньках, быстро подтягивайте колени к локтям поочередно, сделайте 30 раз для каждой ноги.
Повторите упражнение, подтягивая колени к противоположным локтям с расставленными шире руками. Выполните 30 раз для каждой стороны.

Поднимите корпус и поочередно поднимай ногу как можно выше, не опуская вторую полностью на пол. Выполняй упражнение в течение 60 секунд.

Лягте на спину и поднимите ноги максимально высоко. Повторите 30-40 раз.

Встаньте в планку, выполняя повороты тела и вытягивая руку. Замрите в таком положении на пять минут, затем повторите упражнение. Сделайте 15-20 повторений для каждой стороны.

ПОХУДЕНИЯ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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