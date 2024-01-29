Как восстановить мышцы после тренировки: названы несколько способом

Восстановление мышц — важная стадия после тренировки, которую нельзя игнорировать

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Восстановление мышц после тренировки — важный процесс, при котором нельзя допускать ошибки. Чтобы мышцы восстановились после тренировки, можно выполнить 4 простых приёма. О них рассказал Дзен-канал "Железный спорт".

Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Заминка. Сделайте лёгкую растяжку или другие физические упражнения. Так вы придадите мышцам эластичность.

Глубокий массаж, выполненный специалистом. Он ускоряет процесс восстановления и позволит расслабить мышцы.

Сауна или баня. Посещение этих мест способствует улучшению кровообращения, клетки получат больше воздуха.

Также автор канала рекомендует пить зелёный чай, чтобы помочь организму.

Как происходит Восстановление Мышц после Тренировки| Научный взгляд