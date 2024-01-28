Загитова описала своё пребывание в Китае, где она участвует в ледовых шоу

Загитова рассказала о выступлении в Китае: за один день — два шоу, тяжёлый день

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, поделилась с подписчиками впечатлениями о своём дне в Китае, где она находится в качестве участницы ледовых шоу.

Спортсменка рассказала, что весь день провела на льду, начиная с 11 утра и заканчивая вечером в 10 часов, когда она наконец вернулась в отель.

Загитова рассказала, что участвовала в двух шоу с двумя выступлениями в каждом из них. Она отметила, что день был непростым, но оставил положительные эмоции.

"Сегодня было два шоу, по два выступления в одном. Был очень тяжёлый день, но очень позитивные эмоции от него остались. И я наснимала для вас нового контента — закулисье", — написала Загитова в соцсетях.

Фигуристка спросила у своих подписчиков, стоит ли ей публиковать снятый ею "закулисный" контент.

Кроме Загитовой, в Китае в шоу выступает также другая известная российская фигуристка, Елизавета Туктамышева.