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Загитова описала своё пребывание в Китае, где она участвует в ледовых шоу

Загитова рассказала о выступлении в Китае: за один день — два шоу, тяжёлый день

1:01
Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, поделилась с подписчиками впечатлениями о своём дне в Китае, где она находится в качестве участницы ледовых шоу.

Спортсменка рассказала, что весь день провела на льду, начиная с 11 утра и заканчивая вечером в 10 часов, когда она наконец вернулась в отель.

Загитова рассказала, что участвовала в двух шоу с двумя выступлениями в каждом из них. Она отметила, что день был непростым, но оставил положительные эмоции.

"Сегодня было два шоу, по два выступления в одном. Был очень тяжёлый день, но очень позитивные эмоции от него остались. И я наснимала для вас нового контента — закулисье", — написала Загитова в соцсетях.

Фигуристка спросила у своих подписчиков, стоит ли ей публиковать снятый ею "закулисный" контент.

Кроме Загитовой, в Китае в шоу выступает также другая известная российская фигуристка, Елизавета Туктамышева.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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