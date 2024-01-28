Соболенко рассказала, как отметила победу на Australian Open-2024

Арина Соболенко, теннисистка из Беларуси, поделилась информацией о том, как она отпраздновала победу на Australian Open 2024.
Она рассказала, что после своей победы позволила себе немного расслабиться и отметить успех. Арина призналась, что выпила немного алкоголя, поела сладкого и организовала веселую вечеринку с командой, которая сопровождала ее на турнире.
"Я немного выпила, съела немного сладкого, мы танцевали, веселились — вот как мы празднуем. У меня самая сумасшедшая команда", — рассказала Соболенко.
Также она упомянула о видео с танцем, которое опубликовала в TikTok. Арина призналась, что это была ее идея, и она попросила свою команду снять видео. Она верит, что это стало их традицией, начавшейся в прошлом году, и они собираются продолжать эту традицию, надеясь, что она принесет удачу. Они начали турнир с танцем и завершили его также со своими танцами, радуясь успехам.
27 января 25-летняя белорусская теннисистка одержала победу в финале Australian Open 2024, победив китаянку Чжэн Циньвэнь. Это уже второй раз, когда Арина выигрывает на этом турнире, и она становится двукратной победительницей "Большого шлема". Она также первая спортсменка после своей соотечественницы Виктории Азаренко, которой удалось защитить титул на Australian Open.
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