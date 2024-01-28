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Бицепсы вырастут: в этом помогут сгибания рук Зоттмана

Сгибания рук Зоттмана для роста бицепсов

1:56
Спорт

Если вы сталкиваетесь с трудностями в развитии бицепсов и ищете новый способ укрепить верхние конечности, рекомендуется внедрить в свою тренировку сгибание рук Зоттмана. Это упражнение призвано максимально активизировать работу бицепсов. Им поделился Дзен-канал "Железный спорт".

Сгибания рук Зоттмана для роста бицепсов
Фото: 500px.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Инструкция по выполнению:

Встаньте, выпрямив туловище и держа гантели в каждой руке. Локти следует держать близко к телу, руки вытянуты вдоль тела.

Удостоверьтесь, что ладони обращены друг к другу, это будет вашей исходной позицией.

Начинайте сгибать руки с гантелями, плечи должны быть неподвижны и сокращать бицепсы на выдохе. В движении должны находиться лишь предплечья. Запястье поворачивайте так, чтобы получить супинированный хват (ладони вверх). Движения нужно продолжать, пока бицепсы полностью не сократятся, а гантели должны оказаться на уровне плеч. Задержитесь на секунду, сжимая бицепсы.

В сокращённом положении нужно повернуть запястье для получения пронированного хвата (ладони вниз) с большим пальцем выше мизинца.

Постепенно опускайте гантели вниз пронированным хватом, делая негативное повторение обратным хватом.

При касании гантелей бёдер вращайте запястье, чтобы вернуться к нейтральному хвату (ладони к телу).
Повторите необходимое количество повторений.

Рекомендации:

Если у вас слабые запястья или локти, начните с более лёгкими гантелей и постепенно увеличивайте нагрузку.

Если выполнение обоими руками одновременно вызывает трудности, чередуйте руки в каждом повторении.

Сосредоточьтесь на сохранении напряженности в локтях, чтобы избежать отклонений в технике.

Вы можете включить это упражнение в тренировку бицепса, например, в конце дня. Выполняйте 3-4 подхода по 8-12 повторений с отдыхом 1-2 минуты между подходами.

Сгибания рук Зоттмана
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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