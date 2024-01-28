Два лучших упражнения для пика бицепса: ими поделился бодибилдер Виктор Мартинес

Виктор Мартинес является бодибилдером IFBB и вторым представителем Доминиканской Республики, который достиг профессионального статуса.
Несмотря на многолетние трудности в ходе своей профессиональной карьеры, Мартинес остаётся одним из выдающихся бодибилдеров своего поколения.
Мартинес поделился видео, предоставленное Muscle & Strength, где он рассказывает о двух своих любимых упражнениях для достижения максимального пика бицепса.
В первом упражнении рекомендуется поддерживать лёгкий наклон тела, обеспечивающий более полный диапазон движения. При сгибании руки следует поворачивать запястье так, чтобы мизинец оказывался выше остальных пальцев. В момент, когда опускаете руки с гантелью, важно сохранять постоянное напряжение в бицепсе, не выпрямляя конечность полностью.
Во втором упражнении (обратный проповедник) Мартинес также советует полностью не разгибать руку. Поддерживая постоянное напряжение в бицепсе, можно избежать непроизвольных движений, которые могут нарушить технику выполнения.
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