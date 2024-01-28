5 простых асан для новичков: улучшатся гибкость и осанка

Пять простых асан в йоге для улучшения гибкости

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Это подборка из пяти асан йоги для новичков, способствующих улучшению гибкости и укреплению мышц.

Фото: https://www.nourishmovelove.com is licensed under https://www.nourishmovelove.com/back-exercises-for-women/

1. Поза голубя сидя

Сядьте на коврик. Полностью отведите левую ногу назад, согните правую в колене, максимально подтяните носок к себе. Поза улучшает растяжку, поэтому старайтесь максимально дотянуться правым бедром к полу. Спина должна оставаться ровной, удерживая равновесие. Повторите аналогичное движение для левой ноги. Задержитесь на 6-8 дыхательных циклах, затем смените стороны, повторите 2 раза.

2. Поза верблюда

Встаньте на колени, голени слегка разведены, носки вытянуты и лежат на внешних частях стоп. Медленно наклонитесь назад в пояснице, положите ладони на стопы. Бёдра должны быть вертикальными к полу. Держите голову слегка опущенной. Задержитесь на 6-8 дыхательных циклах, повторите 2-3 раза.

3. Поза сфинкса

Лягте на живот, выпрямите тело и расслабьтесь. Опираясь на предплечья, поднимите корпус, направьте взгляд вперёд. Руки должны быть параллельны друг другу. Ноги сомкнуты, носки вытянуты. Поддерживайте естественный прогиб в пояснице, раскрывайте грудной отдел. Эта асана улучшает гибкость позвоночного столба, укрепляет мышцы спины и корректирует осанку. Задержитесь на 6-8 дыхательных циклах, повторите 2-3 раза.

4. Поза саранчи

Лёжа на животе, поднимите ноги и корпус. Руки отведите назад, сцепите их в замок. Удерживайте позу, соблюдая стабильный ритм дыхания. Сводите лопатки, раскрывайте грудной отдел. Чтобы усилить нагрузку, оттягивайте руки назад. Эта асана укрепляет спину, предупреждает развитие сколиоза и подтягивает ягодицы и ноги. Задержитесь на 6-8 дыхательных циклах, повторите 2-3 раза.

5. Поза полумоста

Лягте на спину, ставьте ноги на стопы и поднимите таз. Руки лежат вдоль туловища, опираясь на ладони. Поднимите бедра, создавая дугообразную форму. Удерживайте позу в течение всего дыхательного цикла. Эта асана растягивает позвоночник, раскрывает грудную клетку и укрепляет пресс, шею, ягодицы и ноги. Задержитесь на 6-8 дыхательных циклах, повторите 2-3 раза.

Эти асаны предоставляют простые, но эффективные упражнения для тех, кто только начинает свой путь в йоге, помогая им улучшить гибкость и укрепить тело.

Поза сфинкса. Техника выполнения и ошибки. Как сохранить поясницу. Дмитрий Свет