Сделайте эти 5 упражнений, не вставая со стула: осанка будет правильной, мышцы укрепятся

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Пять эффективных упражнений для спины

2:39
Спорт

Сидячий образ жизни может привести к болям в области шеи, середины спины и поясницы, а также вести к развитию сколиоза и кифоза. Пять простых упражнений для спины укрепят её. Они займут всего несколько минут в день. Об упражнениях рассказал Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker".

Пять эффективных упражнений для спины
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Округление спины с поднятыми руками

Поднимите руки над собой и сцепите пальцы ладонями вверх. Наклоните голову и округлите верхнюю часть корпуса вперёд. Задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение. Выполните 10-12 раз.

Наклоны в стороны с поднятыми руками

Поднимите руки над собой. На одном "раз" слегка наклоните корпус вправо, вытягивая левую руку вверх. Задержитесь на секунду. На "два" выполните боковой наклон туловища влево, вытягивая правую руку вверх. Повторяйте медленно, чередуя стороны. Во время наклона тянитесь вверх, почувствуйте, как растягивается позвоночник. Это упражнение направлено на улучшение гибкости и выравнивание осанки. Выполните 12-16 повторений в общей сложности.

Повороты туловища сидя

Сведите ладони на уровне груди, а локти разверните в разные стороны. На выдохе поверните корпус влево, задержитесь на секунду. Почувствуйте растяжение в спине. На вдохе вернитесь в исходное положение и поверните туловище вправо. Сделайте 12-14 поворотов в общей сложности.

Разведение согнутых рук сидя

Разведите руки в стороны и согните их в локтях. Удерживайте предплечья перпендикулярно полу. На вдохе сведите верхние конечности перед собой, сомкните ладони. На выдохе вернитесь в исходное положение. Это упражнение обеспечивает разминку плечевого пояса, помогает разогреть суставы и подтягивает кожу в области подмышек. Сделайте 10-12 раз.

Округление спины с руками за головой

Сведите ладони на затылке, а локти разведите в стороны. На выдохе наклоните голову и округлите верхнюю часть корпуса, направив локти вниз к полу. Почувствуйте растяжение в середине спины. Усилите давление ладонями на затылок и вернитесь в исходное положение. В верхней точке разведите руки и сводите лопатки. Это упражнение помогает вытянуть позвоночник, улучшить осанку и снять боли в шее и середине спины. Сделайте 10-12 раз.

Регулярная практика этих упражнений на стуле поможет укрепить позвоночник и поддерживать красивую осанку.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ ДОМА | Тренировка спины без оборудования
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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