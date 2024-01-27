Александр Жулин, заслуженный тренер России по фигурному катанию, поделился своим мнением относительно возможного будущего без Камилы Валиевой.
Тренер высказал предположение, что если Валиеву дисквалифицируют, то Аделия Петросян может занять роль лидера в женском фигурном катании.
Жулин признал Петросян очень талантливой и похвалил её способность к упорным тренировкам, а также умение выполнять сложные прыжки.
Тренер подчеркнул, что Петросян достойна внимания и признания, хотя ее позиция в группе тренера Этери Тутберидзе не означает, что она будет автоматически признана лидером.
Если Валиевой придется принять дисквалификацию, Петросян будет иметь возможность проявить свой потенциал и заявить о себе в женском фигурном катании, считает тренер.
"Она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек", — отметил Жулин, которого цитирует Sport24.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.