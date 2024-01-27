Жулин рассказал, кто станет лидером женского фигурного катания. если Валиеву дисквалифицируют

Тренер Жулин: если Валиеву дисквалифицируют, лидером среди женщин станет Петросян

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Жулин, заслуженный тренер России по фигурному катанию, поделился своим мнением относительно возможного будущего без Камилы Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер высказал предположение, что если Валиеву дисквалифицируют, то Аделия Петросян может занять роль лидера в женском фигурном катании.

Жулин признал Петросян очень талантливой и похвалил её способность к упорным тренировкам, а также умение выполнять сложные прыжки.

Тренер подчеркнул, что Петросян достойна внимания и признания, хотя ее позиция в группе тренера Этери Тутберидзе не означает, что она будет автоматически признана лидером.

Если Валиевой придется принять дисквалификацию, Петросян будет иметь возможность проявить свой потенциал и заявить о себе в женском фигурном катании, считает тренер.

"Она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек", — отметил Жулин, которого цитирует Sport24.