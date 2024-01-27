Лукашенко назвал победу Соболенко на AO-2024 предметом национальной гордости

Президент Белоруссии Лукашенко передал поздравления Соболенко, выигравшей Australian Open-2024

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Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, передал поздравления теннисистке Арине Соболенко за её победу и защиту титула на Australian Open-2024.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

Лукашенко отметил, что победа на "Большом шлеме" — это огромное личное достижение, которое вселяет гордость в народ и служит вдохновением для многих детей в Беларуси и по всему миру.

"Победа на турнире "Большого шлема" — огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в Беларуси и по всему миру", — сказал Лукашенко.

Он также поблагодарил всех, кто был причастен к этому триумфу, и пожелал белорусской теннисистке крепкого здоровья и новых успехов.

В финале турнира Соболенко одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. Это был ее второй титул на "Большом шлеме", и теперь у нее в активе 15 титулов в карьере.

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