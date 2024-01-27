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Вся грудь в шрамах: Марцин Гортат назвал главную причину травм

Из-за длинных ногтей баскетболисты получают травмы

0:44
Спорт

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марцин Гортат призывает ввести правило о длине ногтей для игроков, ссылаясь на травмы, полученные во время тренировок с Дуайтом Ховардом.

Из-за длинных ногтей баскетболисты получают травмы
Фото: pixabay.com by Keith JJ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Гортат рассказал о повреждениях, вызванных острыми ногтями Ховарда, и выразил убеждение, что НБА должна регламентировать этот аспект из медицинских соображений.

"У меня до сих пор остались шрамы от тех царапины, все от Дуайта. Моя грудь вся в шрамах. Все это происходило потому, что Дуайт никогда не стриг ногти", — признался Гортат.

В настоящее время Гортат занимает должность ассистента главного тренера в клубе "Вашингтон Уизардс", передаёт sportmk.ru.

Марцин Гортат
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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