Вся грудь в шрамах: Марцин Гортат назвал главную причину травм

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марцин Гортат призывает ввести правило о длине ногтей для игроков, ссылаясь на травмы, полученные во время тренировок с Дуайтом Ховардом.
Гортат рассказал о повреждениях, вызванных острыми ногтями Ховарда, и выразил убеждение, что НБА должна регламентировать этот аспект из медицинских соображений.
"У меня до сих пор остались шрамы от тех царапины, все от Дуайта. Моя грудь вся в шрамах. Все это происходило потому, что Дуайт никогда не стриг ногти", — признался Гортат.
В настоящее время Гортат занимает должность ассистента главного тренера в клубе "Вашингтон Уизардс", передаёт sportmk.ru.
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