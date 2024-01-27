Самые эффективные отжимания: фитнес-тренеры раскрыли пять самых эффективных упражнений

Самые эффективные отжимания

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Отжимания — прекрасные упражнения для укрепления мышц груди без использования оборудования. Кроме того, улучшается общая функциональная подготовка. Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker" рассказал об основных видах отжиманий.

Фото: Own work by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отжимания от стены

Станьте лицом к стене, руки вытяните на уровне плеч. Разместите ладони чуть шире линии плеч. Согните руки в локтях, почти дотрагиваясь лбом к стене на вдохе. Выдохните и вернитесь в первоначальное положение.

Отжимания на высокой возвышенности

Фиксируйте ладони чуть шире плеч на краю скамьи. Шагните назад, пока ноги не станут продолжением спины и шеи. Согните руки до касания грудью угла возвышенности на вдохе. Вернитесь в исходное положение на выдохе, избегая полного разгибания локтевых суставов.

Отжимания от колен на низкой возвышенности

Встаньте на колени, руки на платформе чуть шире плеч. Отведите ноги назад, создавая ровную линию бёдер, спины и шеи. Согните локти, чтобы грудь коснулась угла возвышенности на вдохе. Вернитесь в исходное положение на выдохе, поддерживая перпендикулярность предплечий.

Отжимания от колен на полу

Примите упор на руках и коленях, ладони чуть шире плеч. На вдохе опуститесь к полу, контролируя ровную осанку. Вернитесь в исходное положение на выдохе, не полностью разгибая локтевые суставы.

Отжимания на прямых ногах на низкой возвышенности

Зафиксируйте ладони на поверхности, чуть шире плеч. Шагните назад, создавая прямую линию ног, спины и шеи. Опуститесь, задев грудью угол возвышенности на вдохе. Вернитесь в исходное положение на выдохе, поддерживая ровную осанку.

Отжимания от стены