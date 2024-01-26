Полузащитник "Краснодара" Кривцов рассказал, сколько денег ему нужно в месяц на жизнь

Полузащитник "Краснодара" Кривцов: на жизнь сегодня достаточно 500 тысяч рублей в месяц

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Игрок футбольного клуба "Краснодар" Никита Кривцов поделился своим отношением к финансам и рассказал, какая сумма ему требуется на жизнь в месяц.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under CC BY-SA 3.0

Полузащитник "Краснодара" вспомнил, что когда-то умудрялся прожить на 12,5 тысяч рублей в месяц.

"Реально ли я жил на 12500 рублей в месяц? Ну да. Хватало ли? Так а что мне? Я жил, пять тысяч отдавал за комнату, остальное на еду там и всё. Сколько мне было лет? 16-17, наверное. Я не тратил ни на кого, на бутсы накопить надо было", — рассказал Кривцов в эфире YouTube-канала "Коммент.шоу".

Питался футболист, по его признанию, в те времена обыкновенно. Если тренировки были утром, обедал он организованно вместе с командой, а вечером что-то себе заказывал.

И сейчас ему денег пока хватает, сказал Кривцов. Сегодня ему нужно 500 тысяч рублей в месяц, если приходится выплачивать ипотеку. Без ипотеки же, по словам футболиста, достаточно 300 тысяч рублей ежемесячного дохода.