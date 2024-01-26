Топ-6 ошибок при приседании: стало известно, как их избежать

Ошибки при выполнении приседаний

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

При выполнении приседаний многие делают ошибки. Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker" назвал их.

Фото: flickr.com by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Не выталкивайте колени вперед носка. Таз держите сзади, не выводите вперёд колени. Это приведёт к ненужной нагрузке на коленные суставы.

2. Не поднимайте пятки от пола. Вес тела перенесите на пятку. Пятки оставляйте прижатыми к полу, таз отводите назад.

3. Избегайте округления поясницы. Напрягите мышцы бёдер, отводите таз назад.

4. Не сутулитесь. Грудь должны быть расправлена. Плечи не поднимайте к ушам.

5. Не смотрите вниз. Смотрите вперёд, не наклоняйте голову вперёд.

6. Не разводите колени в стороны. Не сводите колени, разводите их в стороны. Они должны быть в направлении стоп.

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