Топ-6 ошибок при приседании: стало известно, как их избежать

При выполнении приседаний многие делают ошибки. Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker" назвал их.
1. Не выталкивайте колени вперед носка. Таз держите сзади, не выводите вперёд колени. Это приведёт к ненужной нагрузке на коленные суставы.
2. Не поднимайте пятки от пола. Вес тела перенесите на пятку. Пятки оставляйте прижатыми к полу, таз отводите назад.
3. Избегайте округления поясницы. Напрягите мышцы бёдер, отводите таз назад.
4. Не сутулитесь. Грудь должны быть расправлена. Плечи не поднимайте к ушам.
5. Не смотрите вниз. Смотрите вперёд, не наклоняйте голову вперёд.
6. Не разводите колени в стороны. Не сводите колени, разводите их в стороны. Они должны быть в направлении стоп.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.