Всего 15 минут в день: уберите жир с боков с помощью этих простых упражнений

Фитнес-тренер Денис Черногузов в своём Дзен-канале рассказал, как избавиться от жира по бокам. Поможет тренировка продолжительностью 15 минут.
Русский твист. Оторвите ноги от пола, поворачивайте верхнюю часть тела вправо и влево.
Обратные скручивания. В положении лёжа на спине поднимайте ноги, вес тела перенесите на верхнюю часть. Держите ноги на весах и прорабатываете нижнюю часть живота.
"Ножницы". Прижмите поясницу к полу и скрещивайте ноги. Мышцы живота должны быть напряжены.
Планка с подтягиванием коленей. Встаёте в планку, колени подтяните к противоположному плечу. Упражнение эффективно для косых мышц.
Боковая планка. Поднимите таз, а корпус опустите. Держитесь на одной линии. Проработайте обе стороны.
Скручивание "мёртвый жук". Согните ноги так, чтобы они образовали прямой угол. Руки поднимите вверх. Правую руку и левую ногу опустите. Поменяйте стороны.
Мостик с шагами. Отрываем таз от пола, сгибаем ноги. Задача — два раза шагнуть вперед и два раза назад. Это мощное упражнение для всего тела.
Разведение ног на весу. Лёжа на спине поднимаем корпус и ноги от пола. Сводим и разводим ноги. Это упражнение нагружает нижнюю часть живота.
"Велосипед". Положите руки за голову, подтягиваем локти к противоположным коленям. Не делаем паузу, активируя мышцы живота.
Складка со сгибанием ног. Разведите туловище и ноги, затем притяните обратно.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.