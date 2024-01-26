Всего 15 минут в день: уберите жир с боков с помощью этих простых упражнений

Фитнес-тренер Черногузов рассказал, как избавиться от жира по бокам живота

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Фитнес-тренер Денис Черногузов в своём Дзен-канале рассказал, как избавиться от жира по бокам. Поможет тренировка продолжительностью 15 минут.

Фото: dvidshub.net by Senior Airman Daniel Phelps is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

Русский твист. Оторвите ноги от пола, поворачивайте верхнюю часть тела вправо и влево.

Обратные скручивания. В положении лёжа на спине поднимайте ноги, вес тела перенесите на верхнюю часть. Держите ноги на весах и прорабатываете нижнюю часть живота.

"Ножницы". Прижмите поясницу к полу и скрещивайте ноги. Мышцы живота должны быть напряжены.

Планка с подтягиванием коленей. Встаёте в планку, колени подтяните к противоположному плечу. Упражнение эффективно для косых мышц.

Боковая планка. Поднимите таз, а корпус опустите. Держитесь на одной линии. Проработайте обе стороны.

Скручивание "мёртвый жук". Согните ноги так, чтобы они образовали прямой угол. Руки поднимите вверх. Правую руку и левую ногу опустите. Поменяйте стороны.

Мостик с шагами. Отрываем таз от пола, сгибаем ноги. Задача — два раза шагнуть вперед и два раза назад. Это мощное упражнение для всего тела.

Разведение ног на весу. Лёжа на спине поднимаем корпус и ноги от пола. Сводим и разводим ноги. Это упражнение нагружает нижнюю часть живота.

"Велосипед". Положите руки за голову, подтягиваем локти к противоположным коленям. Не делаем паузу, активируя мышцы живота.

Складка со сгибанием ног. Разведите туловище и ноги, затем притяните обратно.