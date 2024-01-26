Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП
Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО
Двойные штрафы за нарушения ПДД: как полицейские могут наказать водителя за два проступка
Установление гармоничных отношений с собакой: пять ошибок, которые делают хозяева
Путин: ставка 6% для семейной ипотеки сохраняется, несмотря на решения ЦБ
Призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2023" наградят 15 февраля в Москве
Ситуация help: как починить сломанный ноготь
Ученые обнаружили неочевидную опасность социальных сетей для человека
Эти пять упражнений вернут ягодицам овал и подтянут талию

Пять упражнений от тренера помогут получить подтянутую талию и вернуть овал ягодиц

1:44
Спорт

Ряд упражнений поможет вернуть овал ягодиц и подтянуть талию. О них рассказал фитнес тренер Денис Черногузов в своём Дзен-канале

Пять упражнений от тренера помогут получить подтянутую талию и вернуть овал ягодиц
Фото: dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Phuchung Nguyen is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States

Для тренировки подготовьте резинку band.

Упражнение №1. Выпады крест-накрест.

При отведении ноги в сторону руки должны плавно уходить в сторону. Не нужно делать слишком глубокий выпад. Важно почувствовать почувствовать нагрузку и не перегрузить суставы.

Упражнение №2. Отведение ноги назад с наклоном корпуса вперёд.

Держите спину прямо, не прогибайтесь. При наклоне вы должны чувствовать, как натягивается задняя часть бедра и мышцы ягодиц.

Упражнение №3. Отжимания с подъёмом ноги вверх.

Сохраняйте втянутыми мышцы живота, они должны быть напряжены. Нельзя прогибаться в пояснице…

Упражнение №4. Наклоны корпуса вперёд с поднятием рук вверх.

Активируйте разгибатели спины и мышцы рук. Не забывайте о дыхании. При наклоне вперёд руки идёт вверх, спина растягивается. При выдохе поднимайтесь и опустите руки.

Упражнение №4. Ягодичный мостик.

При подъёме левая нога должны стоять на носке, после этого правая. При подъёме активно сжимайте ягодичные мышцы.

Упражнение №5. Касание стопы пяткой пола.

Наденьте резинку над коленями, сделайте вдох, во время выдоха коснитесь пяткой пола.

"Таких ротаций должно быть 5. В каждом круге по 6 упражнений. Каждое упражнение длится 30 секунд. Перерыв между упражнениями 10 секунд", — пишет тренер.

Выпады крестом.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Продажа США самолётов F-16 Турции на сумму 20 млрд долларов. Но есть нюнанс Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Рынку жилья в России предрекли крах
Представим прогноз-таро на 26 января
Представим прогноз-таро на 26 января
Последние материалы
Приводим бёдра в порядок: тренировка для тех, кому лень вставать
Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП
Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста
Продажа США самолётов F-16 Турции на сумму 20 млрд долларов. Но есть нюнанс
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО
Двойные штрафы за нарушения ПДД: как полицейские могут наказать водителя за два проступка
Установление гармоничных отношений с собакой: пять ошибок, которые делают хозяева
Путин: ставка 6% для семейной ипотеки сохраняется, несмотря на решения ЦБ
Призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2023" наградят 15 февраля в Москве
Ситуация help: как починить сломанный ноготь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников