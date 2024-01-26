Эти пять упражнений вернут ягодицам овал и подтянут талию

Ряд упражнений поможет вернуть овал ягодиц и подтянуть талию. О них рассказал фитнес тренер Денис Черногузов в своём Дзен-канале
Для тренировки подготовьте резинку band.
При отведении ноги в сторону руки должны плавно уходить в сторону. Не нужно делать слишком глубокий выпад. Важно почувствовать почувствовать нагрузку и не перегрузить суставы.
Держите спину прямо, не прогибайтесь. При наклоне вы должны чувствовать, как натягивается задняя часть бедра и мышцы ягодиц.
Сохраняйте втянутыми мышцы живота, они должны быть напряжены. Нельзя прогибаться в пояснице…
Активируйте разгибатели спины и мышцы рук. Не забывайте о дыхании. При наклоне вперёд руки идёт вверх, спина растягивается. При выдохе поднимайтесь и опустите руки.
При подъёме левая нога должны стоять на носке, после этого правая. При подъёме активно сжимайте ягодичные мышцы.
Наденьте резинку над коленями, сделайте вдох, во время выдоха коснитесь пяткой пола.
"Таких ротаций должно быть 5. В каждом круге по 6 упражнений. Каждое упражнение длится 30 секунд. Перерыв между упражнениями 10 секунд", — пишет тренер.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.