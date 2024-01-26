Эти пять упражнений вернут ягодицам овал и подтянут талию

Пять упражнений от тренера помогут получить подтянутую талию и вернуть овал ягодиц

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Ряд упражнений поможет вернуть овал ягодиц и подтянуть талию. О них рассказал фитнес тренер Денис Черногузов в своём Дзен-канале

Фото: dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Phuchung Nguyen is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States

Для тренировки подготовьте резинку band.

Упражнение №1. Выпады крест-накрест.

При отведении ноги в сторону руки должны плавно уходить в сторону. Не нужно делать слишком глубокий выпад. Важно почувствовать почувствовать нагрузку и не перегрузить суставы.

Упражнение №2. Отведение ноги назад с наклоном корпуса вперёд.

Держите спину прямо, не прогибайтесь. При наклоне вы должны чувствовать, как натягивается задняя часть бедра и мышцы ягодиц.

Упражнение №3. Отжимания с подъёмом ноги вверх.

Сохраняйте втянутыми мышцы живота, они должны быть напряжены. Нельзя прогибаться в пояснице…

Упражнение №4. Наклоны корпуса вперёд с поднятием рук вверх.

Активируйте разгибатели спины и мышцы рук. Не забывайте о дыхании. При наклоне вперёд руки идёт вверх, спина растягивается. При выдохе поднимайтесь и опустите руки.

Упражнение №4. Ягодичный мостик.

При подъёме левая нога должны стоять на носке, после этого правая. При подъёме активно сжимайте ягодичные мышцы.

Упражнение №5. Касание стопы пяткой пола.

Наденьте резинку над коленями, сделайте вдох, во время выдоха коснитесь пяткой пола.

"Таких ротаций должно быть 5. В каждом круге по 6 упражнений. Каждое упражнение длится 30 секунд. Перерыв между упражнениями 10 секунд", — пишет тренер.

Выпады крестом.