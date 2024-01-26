Фигурист Ковалёв сообщил, что думает о четверных прыжках Базылюк и Коростылевой

Фигурист Ковалёв не понимает, зачем самым юным спортсменкам прыгать четверные

Фигурист Артём Ковалёв признался, что ему непонятно, для чего юным спортсменкам сегодня показывать на льду четверные прыжки.

Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России

В последнее время сразу две 12-летние фигуристки впервые среди женщин продемонстрировали сложнейший каскад из двух четверных: Маргарита Базылюк, показавшая четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов на чемпионате России, и её ровесница Елена Коростылева, исполнившая такой же каскад во время тренировки.

Фигурист признался, что не понимает, ради чего девочки прыгают четверные в таком юном возрасте.

"Это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму", — сказал Ковалёв.