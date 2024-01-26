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Фигурист Ковалёв сообщил, что думает о четверных прыжках Базылюк и Коростылевой

Фигурист Ковалёв не понимает, зачем самым юным спортсменкам прыгать четверные

Спорт

Фигурист Артём Ковалёв признался, что ему непонятно, для чего юным спортсменкам сегодня показывать на льду четверные прыжки.

Фигурист Ковалёв не понимает, зачем самым юным спортсменкам прыгать четверные
Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России

В последнее время сразу две 12-летние фигуристки впервые среди женщин продемонстрировали сложнейший каскад из двух четверных: Маргарита Базылюк, показавшая четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов на чемпионате России, и её ровесница Елена Коростылева, исполнившая такой же каскад во время тренировки.

Фигурист признался, что не понимает, ради чего девочки прыгают четверные в таком юном возрасте.

"Это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму", — сказал Ковалёв.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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