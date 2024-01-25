Тарасова рассказала, что думает по поводу идеи упростить программы фигуристов

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает очень неумной предложение упростить программы фигуристов, которое сделал техком ISU.
Ранее стало известно, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) думает упростить правила в одиночном и парном катании, в частности, уменьшить количество и сложность прыжков.
"Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается — глупость несусветная. Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.
Тренер считает, что руководство ISU не думает, к чему может привести такое решение. Тарасова полагает, что как-то неправильно ставить в один ряд мало-мальски способных фигуристов с теми, кто по-настоящему талантлив и умеет многое.
Тренер выразила надежду, что это обсуждения — временные, напомнив, что поднятие такого вопроса — это непрофессионализм и глупость. Она добавила, что российские фигуристы всё равно будут учиться новому, несмотря ни на что.
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