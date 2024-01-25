Тарасова рассказала, что думает по поводу идеи упростить программы фигуристов

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Тренер Тарасова назвала идею упростить программы фигуристов "несусветной глупостью"

1:12
Спорт

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает очень неумной предложение упростить программы фигуристов, которое сделал техком ISU.

Тренер Тарасова назвала идею упростить программы фигуристов "несусветной глупостью"
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее стало известно, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) думает упростить правила в одиночном и парном катании, в частности, уменьшить количество и сложность прыжков.

"Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается — глупость несусветная. Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.

Тренер считает, что руководство ISU не думает, к чему может привести такое решение. Тарасова полагает, что как-то неправильно ставить в один ряд мало-мальски способных фигуристов с теми, кто по-настоящему талантлив и умеет многое.

Тренер выразила надежду, что это обсуждения — временные, напомнив, что поднятие такого вопроса — это непрофессионализм и глупость. Она добавила, что российские фигуристы всё равно будут учиться новому, несмотря ни на что.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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