Программы фигуристов могут стать проще

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) не исключает возможность упрощения правил в одиночном и парном катании. Решение об этом планируется принять к конгрессу организации, который состоится в ближайшем будущем. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на осведомлённый источник в фигурном катании.
Так, предлагается сократить количество обязательных прыжков в произвольной программе в одиночном катании с семи до шести, а также позволить повторение одного прыжка трижды, вместо двух раз. Количество каскадов и комбинаций также могут уменьшить с трёх до двух, а вместо одного ввести хореографическое вращение.
В парном катании есть идея сократить число поддержек с уровнями с трёх до двух, а также отказаться от сольного прыжка.
Следующий конгресс ISU состоится 10-14 июня в Лас-Вегасе.
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