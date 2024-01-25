Талия будет осиной, если выполнять эти тренировки

Чтобы получить тонкую талию, можно выполнять ряд эффективных действий. О них рассказал Дзен-канал "Максим Конфиндратов | СПОРТ, ФИТНЕС, ТРЕНИРОВКИ и ПИТАНИЕ".
Занятия с обручем
Кручение предмета около десяти минут в день обеспечиваёт анаэробную нагрузку на мышцы и способствуёт сжиганию жира. Можно начать с простого обруча и постепенно усложнять тренировки с использованием предмета с утяжелителем или массажными вставками.
Пробежки на свежем воздухе
Утренние пробежки не только бодрят, но и эффективно работают над фигурой. Важно выбирать удобный темп и постепенно увеличивать дистанцию.
Танцы
Регулярные танцевальные тренировки, будь то танец живота, Bellydance, латиноамериканские танцы или стрип-пластика, благоприятно воздействуют на объём талии. Главное – танцевать регулярно и с удовольствием.
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