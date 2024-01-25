Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недорогой и очень вкусный салат "Деревенский": сытный полноценный ужин
Кошачьи тайны: как понять желания и эмоции вашего пушистого компаньона
Уникальность и стиль: садовая мебель из поддонов
Безопасность на дорогах: изменения в правилах определения уровня алкоголя у водителей
Сбежавший из России актер Артур Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины
В Таиланде задержаны участники группы "Би-2"
Постпред Украины в ООН Кислица обратился к Лаврову с угрозами
Фицо заявил, что Украина готова продолжить транзит российского газа в 2025 году
Ученые США выяснили, что нехватка кислорода способна замедлять процессы старения
Талия будет осиной, если выполнять эти тренировки

Как получить тонкую талию

0:53
Спорт

Чтобы получить тонкую талию, можно выполнять ряд эффективных действий. О  них рассказал Дзен-канал "Максим Конфиндратов | СПОРТ, ФИТНЕС, ТРЕНИРОВКИ и ПИТАНИЕ".

Как получить тонкую талию
Фото: Own work by Dancermorgan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Занятия с обручем

Кручение предмета около десяти минут в день  обеспечиваёт анаэробную нагрузку на мышцы и способствуёт сжиганию жира. Можно начать с простого обруча и постепенно усложнять тренировки с использованием предмета с утяжелителем или массажными вставками.

Пробежки на свежем воздухе

Утренние пробежки не только бодрят, но и эффективно работают над фигурой. Важно выбирать удобный темп и постепенно увеличивать дистанцию.

Танцы

Регулярные танцевальные тренировки, будь то танец живота, Bellydance, латиноамериканские танцы или стрип-пластика, благоприятно воздействуют на объём талии. Главное – танцевать регулярно и с удовольствием.

Про обруч
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Последние материалы
5 омолаживающих процедур, которые на самом деле старят
ГИБДД поделилась списком автомобилей, которые реже всего останавливают ДПС
Полковник Макгрегор: Зеленский пытается подороже продать Украину
Учёные допустили жизнь на других планетах без воды
В Швеции назвали три возможных исхода конфликта на Украине
Салат с курицей и кедровыми орешками покорит ореховыми нотками
Секреты успешного общения с собаками: откройте, какие черты личности делают вас идеальным другом для вашего пушистого спутника
Зачем проверять качество воды на участке
Как найти воду на участке
Негативный эффект новых условий льготной ипотеки назвали в «Сбере»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников