Талия будет осиной, если выполнять эти тренировки

Как получить тонкую талию

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Чтобы получить тонкую талию, можно выполнять ряд эффективных действий. О них рассказал Дзен-канал "Максим Конфиндратов | СПОРТ, ФИТНЕС, ТРЕНИРОВКИ и ПИТАНИЕ".

Фото: Own work by Dancermorgan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Занятия с обручем

Кручение предмета около десяти минут в день обеспечиваёт анаэробную нагрузку на мышцы и способствуёт сжиганию жира. Можно начать с простого обруча и постепенно усложнять тренировки с использованием предмета с утяжелителем или массажными вставками.

Пробежки на свежем воздухе

Утренние пробежки не только бодрят, но и эффективно работают над фигурой. Важно выбирать удобный темп и постепенно увеличивать дистанцию.

Танцы

Регулярные танцевальные тренировки, будь то танец живота, Bellydance, латиноамериканские танцы или стрип-пластика, благоприятно воздействуют на объём талии. Главное – танцевать регулярно и с удовольствием.

Про обруч