Икроножные мышцы вырастут в объёме: эти тренировки помогут

Как накачать мышцы икр

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стало известно, как накачать икры. О тренировках рассказал Дзен-канал "Максим Конфиндратов | СПОРТ, ФИТНЕС, ТРЕНИРОВКИ и ПИТАНИЕ".

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для крупных икр следует выполнять подъёмы на носки с паузами в 1 секунду на верхней и нижней точках. Рекомендуется использовать небольшую возвышенность для максимального растяжения мышцы.

Чтобы достичь оптимальных результатов, тренируйте икры дважды в неделю. Одну тренировку ориентируйте на гипертрофию (10-12 повторений), а другую — на высокий объём повторений (20-30). Начинайте с пары подходов и постепенно увеличивайте до трёх-четырёх. При необходимости увеличьте объём нагрузки, переходя к пяти подходам.

Если не наблюдается прогресса, добавьте объём, тренируя икры суперсетами и дропсетами. Рекомендуется выполнение трёх упражнений с дропсетами в каждом, повторяя такие круги 3 раза.

Пример тренировки:

Подъёмы гантелей сидя.

Подъёмы на носки стоя.

Икры в жиме ногами.

Контролируйте время отдыха между подходами, не превышая 1,5 минут. Отдыхайте, если икроножная мышца не восстановлена, и переносите тренировку на следующий день, чтобы избежать переутомления.

Как накачать икроножные мышцы