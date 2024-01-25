Икроножные мышцы вырастут в объёме: эти тренировки помогут

Стало известно, как накачать икры. О тренировках рассказал Дзен-канал "Максим Конфиндратов | СПОРТ, ФИТНЕС, ТРЕНИРОВКИ и ПИТАНИЕ".
Для крупных икр следует выполнять подъёмы на носки с паузами в 1 секунду на верхней и нижней точках. Рекомендуется использовать небольшую возвышенность для максимального растяжения мышцы.
Чтобы достичь оптимальных результатов, тренируйте икры дважды в неделю. Одну тренировку ориентируйте на гипертрофию (10-12 повторений), а другую — на высокий объём повторений (20-30). Начинайте с пары подходов и постепенно увеличивайте до трёх-четырёх. При необходимости увеличьте объём нагрузки, переходя к пяти подходам.
Если не наблюдается прогресса, добавьте объём, тренируя икры суперсетами и дропсетами. Рекомендуется выполнение трёх упражнений с дропсетами в каждом, повторяя такие круги 3 раза.
Пример тренировки:
Контролируйте время отдыха между подходами, не превышая 1,5 минут. Отдыхайте, если икроножная мышца не восстановлена, и переносите тренировку на следующий день, чтобы избежать переутомления.
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