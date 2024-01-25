Семь минут и ваш пресс будет идеальным: раскрыт секрет бодибилдера по созданию красивых "кубиков"

Для тренировки мышц пресса хватит семи минут

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Часто люди допускают ошибку, уделяя тренировке брюшного пресса слишком много времени. Тратить на неё более 10 минут — большая ошибка. Дзен-канал "Железный спорт" рассказал о методе, предложенном физиотерапевтом и бодибилдером Джеффом Кавальером из AthleanX.

Тренировка за 7 минут

Можно тренироваться всего 7 минут. Кавальер объединяет тяжёлые и интенсивные упражнения для максимального эффекта. Вся тренировка может быть выполнена на полу без использования дополнительного оборудования. Важно не делать перерывы между упражнениями, но допускается отдых в течение тридцати секунд.

Сначала делаем упражнение "восьмерка" для активации мышц. Затем переходит к движению "дворники", которое можно модифицировать, согнув ноги в коленях. Следующее упражнение — "вращающийся поршень", вариация планки с динамичными движениями.

После короткого перерыва тренировка продолжается с упражнением "Морская звезда". Затем переходим к "Локтю-колено" из положения планки, выполняя его в быстром темпе.

Завершающее упражнение — вращательные круговые движения корпусом в течение 2 минут.

Кавальер подчёркивает, что правильная техника и интенсивность являются ключевыми аспектами эффективности этой короткой, но интенсивной тренировки. Весь процесс представлен на видеоролике.