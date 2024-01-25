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Всего одна тренировка, но такая сложная: назван самый трудный вид приседаний

Как делать "Свинские приседания"

1:03
Спорт

Этот удивительный, но требовательный протокол приседаний включает всего одно упражнение, но, возможно, оно является одним из самых сложных в мире тренировок. Речь идёт о программе "Свинские приседания" (Pig Squat). Для выполнения нужно присесть со штангой на плечах. Требуется сделать много повторений. Дзен-канал "Железный спорт" рассказал об этом.

Как делать "Свинские приседания"
Фото: flickr.com by dronepicr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Начните с 20 повторений с пустым 20-килограммовым грифом. Затем добавляйте по 5 кг с каждой стороны штанги после каждого подхода, уменьшая количество повторений. Продолжайте так, пока не достигнете 210 кг.

Другой вариант: продолжайте увеличивать вес и уменьшать количество повторений до предела ваших ног. Запишите свой "финальный результат" и пытайтесь превзойти его с каждой последующей тренировкой, достигая постепенной перегрузки.

Независимо от выбранного варианта, будьте готовы к тому, что ваши ноги будут испытаны на прочность, и планируйте заранее несколько дней — избегайте лестниц, где только сможете.

Как делать "Свинские приседания"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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