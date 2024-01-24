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Калинская рассказала, что помешало ей играть в полную силу в 1/4 финала AO

Теннисистка Калинская рассказала, что во время матча 1/4 финала AO у неё была проблема с ногой

0:54
Спорт

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как прошёл её матч в &frac14 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису-2024, в ходе которого она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

Теннисистка Калинская рассказала, что во время матча 1/4 финала AO у неё была проблема с ногой
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

У российской спортсменки в ходе игры возникла проблема с ногой, из-за чего ей пришлось взять в процессе матча медицинский тайм-аут.

Теннисистка выразила надежду, что никакими серьёзными проблемами боль в её ноге не обернётся.

"В конце первого сета почувствовала что-то в сгибающей мышце бедра. Может, просто болит от перенагрузки. Посмотрим, как будет завтра утром. Надеюсь, ничего серьёзного", — сказала Калинская во время пресс-конференции.

Россиянка добавила, что она счастлива от того, как выступила на Australian Open, ведь в первый раз в жизни ей удалось дойти до &frac14 финала турнира "Большого шлема".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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