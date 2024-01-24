Россиянка Калинская выбыла из Australian Open, уступив китаянке Циньвэнь в 1/4 финала

Россиянке Калинской не удалось пробиться в полуфинал Australian Open

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Российская теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису-2024 не смогла переиграть китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающей 15 строку в мировом рейтинге.

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Матч между Калинской и Чжэн Циньвэнь завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу китайской спортсменки.

Российская и китайская теннисистки находились на корте в течение 2 часов 18 минут.

Теперь в полуфинале турнира Циньвэнь сыграет с теннисисткой с Украины Даяной Ястремской.