Россиянка Калинская выбыла из Australian Open, уступив китаянке Циньвэнь в 1/4 финала

Российская теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису-2024 не смогла переиграть китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающей 15 строку в мировом рейтинге.
Матч между Калинской и Чжэн Циньвэнь завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу китайской спортсменки.
Российская и китайская теннисистки находились на корте в течение 2 часов 18 минут.
Теперь в полуфинале турнира Циньвэнь сыграет с теннисисткой с Украины Даяной Ястремской.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.