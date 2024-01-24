Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как рассчитать обои на комнату
В Краснодаре сообщили о землетрясении
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Президент Чехии Павел: Украина не вернёт утраченные территории 
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
5 причин, почему болят корни волос
Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Дельтовидные мышцы вырастут благодаря этим упражнениям

Рабочие методики, способствующие увеличению объёма дельтовидных мышц

2:13
Спорт

При первых посещениях тренажерного зала прогресс обычно заметен довольно быстро. Однако с течением времени результаты могут замедлиться, и мы словно сталкиваемся с невидимой стеной — периодом, известным в бодибилдинге как плато.

Рабочие методики, способствующие увеличению объёма дельтовидных мышц
Фото: www.flickr.com by Official U.S. Navy Page from United States of America MCSN Kole E. Carpenter/U.S. Navy is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States

Чаще всего плато происходит, когда мы многократно повторяем одни и те же упражнения, не давая организму новых стрессов. Если стандартные тренировки для плеч не приносят результатов, стоит опробовать хитрости, которые заставят мышцы выйти из зоны комфорта, пишет Дзен-канал "PRO TRAINING".

Отдых и пересмотр питания

Периодически предоставьте себе отдых от тренировок в течение одной-двух недель, чтобы дать организму восстановиться. В это время пересмотрите рацион питания и уровень физической активности. Возможно, ваш организм испытывает дефицит калорий, что мешает наращиванию мышечной массы.

Прогрессивная перегрузка

Откажитесь от стремления увеличивать вес на штанге каждую неделю и сконцентрируйтесь на правильной прогрессивной перегрузке. Выберите вес так, чтобы чувствовать нагрузку в целевой мышце, даже если это означает использование лёгких весов. Сосредоточьтесь на развитии мышц, а не на максимальном весе.

Новые упражнения

Попробуйте новые упражнения, такие как жим Аренса. Это движение, аналогичное жиму сидя вверх, но с выжиманием гантелей в стороны, активизирует боковую часть плеча. Разнообразие в упражнениях поможет активировать различные части дельтовидных мышц.

Работа под разными углами

Включите в тренировку плеч работу под разными углами и в разных плоскостях. Разнообразие движений — от сгибания рук до отведения в сторону — позволит полноценно проработать дельтовидные мышцы.

Приоритетные тренировки

Примените принцип специализации, предложенный Джо Вейдером, и выполняйте упражнения на плечи в начале тренировки или увеличьте их частоту в неделю. Это позволит вам более эффективно работать над плечами и преодолеть период плато.

Выберите подходящий метод и придерживайтесь его в течение 8-12 недель, чтобы достичь заметных изменений в объёме плеч.

Дельтовидные мышцы В каких движениях напрягаются
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
5 причин, почему болят корни волос
Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Гепатолог Вялов назвал неприятное ощущение в животе предвестником рака
Гладков: Трагедия в белгородском небе унесла жизни 74 человек
Водителям объяснили, к каким последствиям приводит разбалансировка колёс
В посольстве Герамнии усомнились в возможности начала боевых действий между Россией и НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников