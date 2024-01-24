Эти упражнения для плеч компенсируют отставание мышечных групп

Плечевая группа мышц может быть долгое время одной из наиболее отстающих. Чтобы этого избежать, можно более тщательно контролировать движения. Например, при выполнении жима сидя осознаннее поднимайте вес, не полностью выпрямляя руки в локтевых суставах, и акцентируясь на негативной фазе движения.
Махи в стороны замените отведениями рук в блоке. По мнению автора Telegram-канала про спорт "Pro Training", это одно из наилучших упражнений для развития средней части дельтовидных мышц.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.