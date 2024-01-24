Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как рассчитать обои на комнату
В Краснодаре сообщили о землетрясении
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Президент Чехии Павел: Украина не вернёт утраченные территории 
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
5 причин, почему болят корни волос
Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Эти упражнения для плеч компенсируют отставание мышечных групп

Эффективные упражнения для плеч

0:32
Спорт

Плечевая группа мышц может быть долгое время одной из наиболее отстающих. Чтобы этого избежать, можно более тщательно контролировать движения. Например, при выполнении жима сидя осознаннее поднимайте вес, не полностью выпрямляя руки в локтевых суставах, и акцентируясь на негативной фазе движения.

Эффективные упражнения для плеч
Фото: danielkaiser-delitzsch.de by Daniel Kaiser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Махи в стороны замените отведениями рук в блоке. По мнению автора Telegram-канала про спорт "Pro Training", это одно из наилучших упражнений для развития средней части дельтовидных мышц.

ошибка в жиме лёжа
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
5 причин, почему болят корни волос
Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Гепатолог Вялов назвал неприятное ощущение в животе предвестником рака
Гладков: Трагедия в белгородском небе унесла жизни 74 человек
Водителям объяснили, к каким последствиям приводит разбалансировка колёс
В посольстве Герамнии усомнились в возможности начала боевых действий между Россией и НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников