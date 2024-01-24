Эти три упражнения помогут нарастить мышцы плеч: будете выглядеть, как Аполлон

Три упражнения для крепких плеч

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Комплекс упражнений на плечи, полезный для наращивания мышц, опубликовал Telegram-канал "Pro Training".

Фото: unsplash.com by Austin Neill arstyy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Жим сидя. Упражнение развивает переднюю и заднюю части плеч. Хотя оно не является наилучшим для развития средней головки, оно остается базовым и фундаментальным в тренировочной программе.

2. Отведение рук. Ранее махи использовались всегда, но отведение рук можно рассматривать как продвинутую версию махов, где нагрузка остаётся постоянной на протяжении всего движения, что считается явным преимуществом.

3. Тяга к лицу. Можно делать стоя, но сидя — оптимальный вариант, поскольку легко контролировать положение туловища.

Важно учесть: включение паузы в пиковом сокращении, фокусировка на целевой мышце, контроль негативной фазы и рациональное увеличение нагрузки для разумного прогресса.