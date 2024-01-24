Эти три упражнения помогут нарастить мышцы плеч: будете выглядеть, как Аполлон

Комплекс упражнений на плечи, полезный для наращивания мышц, опубликовал Telegram-канал "Pro Training".
1. Жим сидя. Упражнение развивает переднюю и заднюю части плеч. Хотя оно не является наилучшим для развития средней головки, оно остается базовым и фундаментальным в тренировочной программе.
2. Отведение рук. Ранее махи использовались всегда, но отведение рук можно рассматривать как продвинутую версию махов, где нагрузка остаётся постоянной на протяжении всего движения, что считается явным преимуществом.
3. Тяга к лицу. Можно делать стоя, но сидя — оптимальный вариант, поскольку легко контролировать положение туловища.
Важно учесть: включение паузы в пиковом сокращении, фокусировка на целевой мышце, контроль негативной фазы и рациональное увеличение нагрузки для разумного прогресса.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.