Ягодицы станут крепкими, как орех: названы три важных вида приседаний для этого

Эти три упражнения, которые подходят как мужчинам, так и женщинам, помогут нарастить мышцы на ягодицах. Они полезны для всей задней части ног. Они станут крепкими, как орех. Подборкой поделился Дзен-канал "PRO TRAINING".
Глубокие приседания
Опускайте таз ниже колен. Это принесёт в три раза больше прироста мышечной массы ягодиц по сравнению с приседаниями до параллели.
Болгарские сплит-приседания
Меняйте угол наклона, акцентируя нагрузку на разные части ног. Например, при наклоне вперёд активно задействуется задняя часть ног.
Гиперэкстензия с колен
Это эффективное упражнение, развивающее и укрепляющее заднюю цепь мышц.
Внедрив эти три упражнения в вашу тренировочную программу, вы снижаете риск мышечного дисбаланса, улучшаете подвижность суставов, укрепляете коленный сустав и поясничный отдел, а также увеличиваете объём ягодичных мышц.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.