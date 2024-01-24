Ягодицы станут крепкими, как орех: названы три важных вида приседаний для этого

Три вида приседаний, которые помогут нарастить мышцы на ягодицах

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Эти три упражнения, которые подходят как мужчинам, так и женщинам, помогут нарастить мышцы на ягодицах. Они полезны для всей задней части ног. Они станут крепкими, как орех. Подборкой поделился Дзен-канал "PRO TRAINING".

Фото: unsplash.com by Scott Webb scottwebb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глубокие приседания

Опускайте таз ниже колен. Это принесёт в три раза больше прироста мышечной массы ягодиц по сравнению с приседаниями до параллели.

Болгарские сплит-приседания

Меняйте угол наклона, акцентируя нагрузку на разные части ног. Например, при наклоне вперёд активно задействуется задняя часть ног.

Гиперэкстензия с колен

Это эффективное упражнение, развивающее и укрепляющее заднюю цепь мышц.

Внедрив эти три упражнения в вашу тренировочную программу, вы снижаете риск мышечного дисбаланса, улучшаете подвижность суставов, укрепляете коленный сустав и поясничный отдел, а также увеличиваете объём ягодичных мышц.

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