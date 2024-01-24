Спина будет, как у атлета: эти упражнения помогут нарастить мышечную массу

Эти упражнения помогут нарастить мышечную массу

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Чтобы сформировать действительно крепкую спин ("V-образную фигуру"), следует выделить мышечные группы верхней, средней и нижней частей. Ни одна из этих групп не должна игнорироваться, пишет Дзен-канал "PRO TRAINING".

Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Упражнения для мышц верхней и средней частей спины включают тягу верхнего блока, подтягивания, тягу т-грифа, тягу в наклоне штангой и гантелями. Для нижней части: становая тяга, гиперэкстензия, отжимания с последующей тягой к поясу.

Рекомендации по повторениям

Для набора мышечной массы следует выполнять от 8 до 15 повторений и от 3 до 6 подходов. Начинайте с лёгких тренировок и постепенно увеличивайте объём и нагрузку.

Обязательно включайте неделю отдыха или лёгких тренировок каждые 6 недель.

Практически каждый подход должен приводить к локальному утомлению, подбирая правильный вес и темп выполнения.

Пример сбалансированной программы тренировок:

Становая тяга — акцент на мышцах выпрямителей позвоночника и трапециевидных мышцах,

Подтягивания на турнике — фокус на широчайших мышцах спины, также растягивает позвоночник после становой тяги.

Тяга гантели одной рукой в наклоне — разнообразие углов обеспечивает проработку средней части.

Тяга к лицу стоя — направлено на ромбовидные, большие круглые и верхнюю часть.

Гиперэкстензия — для тех, кто долго сидит.

Цель правильной силовой тренировки заключается в укреплении всего тела, а не только определенной мышечной группы. Исходя из предложенных упражнений, вы можете самостоятельно составить программу тренировок на все тело, используя подобную систему.

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