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Эти ошибки допускают многие при накачивании бицепсов

Ошибки при тренировке бицепсев

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Спорт

Чтобы эффективно накачать бицепс, важно не допустить некоторые ошибки. Специалисты назвали технику главной составляющей успеха. Рекомендации опубликовал Дзен-канал "PRO TRAINING".

Ошибки при тренировке бицепсев
Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Важно подобрать гантели или штангу, которая позволит сделать 12-15 подконтрольных повторений. Займите положение стоя или сядьте, подняв грудь вверх с выпрямленной спиной. Согните руки и подними штангу, она должна достичь уровня плеч. Локти оставьте в неизменном положении. На пару секунд нужно зафиксировать предмет. Опустить вниз нужно в медленном темпе. Продолжительность эксцентрической фазя составляет от двух до четырёх секунд.

Важно не разводить локти по сторонам, не стараться поднять предметы выше, чем плечи, не подворачиваться кисти.

Как правильно накачать бицепс
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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