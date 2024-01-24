Эти ошибки допускают многие при накачивании бицепсов

Чтобы эффективно накачать бицепс, важно не допустить некоторые ошибки. Специалисты назвали технику главной составляющей успеха. Рекомендации опубликовал Дзен-канал "PRO TRAINING".
Важно подобрать гантели или штангу, которая позволит сделать 12-15 подконтрольных повторений. Займите положение стоя или сядьте, подняв грудь вверх с выпрямленной спиной. Согните руки и подними штангу, она должна достичь уровня плеч. Локти оставьте в неизменном положении. На пару секунд нужно зафиксировать предмет. Опустить вниз нужно в медленном темпе. Продолжительность эксцентрической фазя составляет от двух до четырёх секунд.
Важно не разводить локти по сторонам, не стараться поднять предметы выше, чем плечи, не подворачиваться кисти.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.